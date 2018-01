Para la risa en Francia: árbitro golpeó a jugador de Nantes y luego lo expulsó ante PSG

Un verdadero absurdo ocurrió en el duelo de Nantes y PSG por la Ligue 1 de Francia, todo por culpa del árbitro Tony Chapron.

Sobre el final del compromiso, el juez le dio una patada al defensa brasileño del Nantes, Diego Carlos, que se tropezó con él cuando corría a parar a los atacantes parisinos.

Todos pensaban que la acción seguía normal, pero Chapron no encontró nada mejor que tirarle un patadón al zaguero, luego le mostró la tarjeta amarilla y como ya tenía le enseñó la roja.

Un hecho realmente increíble.

LOOOOOOOOOOOOOL LIGUE 1 IS COMEDY. DIEGO CARLOS ACCIDENTALLY TRIPPED UP THE REF & THE REF KICKED OUT AT HIM & SENT HIM OFF. HDKSJJDKFKDKKDNDDN pic.twitter.com/gUvI1u2Sh6

