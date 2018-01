Jara todavía no supera la eliminación del Mundial: "Me dolió mucho, no lo esperábamos"

Gonzalo Jara aún no lo puede creer. Chile está fuera del Mundial de Rusia contra todo pronóstico y uno de los históricos de la Roja todavía le da vueltas a lo ocurrido.

El defensor de Universidad de Chile aseguró que este "golpe" le duele mucho y que pese a que ya van tres meses de lo ocurrido, aún no lo supera.

"Para mi fue fuerte quedar fuera del Mundial. Nosotros creíamos que podía ser nuestro Mundial por la madurez del equipo. Fue un golpe que a mí, en lo personal, me dolió mucho. Nosotros no lo esperábamos", dijo a Las Últimas Noticias.

Y del momento que decidió el adiós a Rusia, Jara expresó que "en Brasil no perdimos la clasificación; sino que con Paraguay acá o Bolivia en La Paz. Nunca esperamos un golpe tan fuerte, pero no nos relajamos, creo que es muy difícil renovarse en el éxito. Creo que después de la Copa Confederaciones no veníamos bien".

Consultado si seguirá en la Roja, reveló que tiene pensado continuar en el equipo: "He jugado con todos los entrenadores, algo tengo para estar. Claro que seguiré. Estoy disponible y lo estaré hasta que mi familia me diga "Basta, Gonzalo"".

También recordó la muerte de Luis María Bonini, diciendo que "sentí emoción porque significó mucho para el fútbol chileno y también para mí. Es un tipo que nos enseñó y más allá de lo futbolístico, me dejó mucho en lo humano. Fue un papá para mí".

Su presente en la U

Por otro lado, Jara ya piensa en una revancha en la Universidad de Chile, tras el pobre segundo semestre donde se llenó de criticas.

"Tuve dos ocasiones de ir a Boca Juniors. Decirle dos veces no a Boca no se da todos los días, pero llegue muy motivado después de las vacaciones. Necesitaba tener un descanso como el que tuve. Era necesario", reveló.

Además, analizó las críticas de los hinchas por su rendimiento: "Soy el primero en ser autocrítico. Creo que a mí se me identifica más por la selección que por la U".

"Siempre he dicho que no me siento un referente. Que me quieran sacar no me afecta. Estamos trabajando duro para este año, estamos muy ilusionados. El campeonato largo te da margen", sentenció.