Tres razones por las que los medios argentinos critican duramente la visita del Papa Francisco a Chile

Los medios transandinos han hablado bastante estos días de la visita del Papa Francisco a nuestro país. No olvidemos que Jorge Mario Bergoglio es de nacionalidad argentina.

Y desde que asumió como el timonel de la Iglesia Católica a nivel global, que no visita su país. Esta sería una de las críticas que los medios de nuestro vecino país le hacen al Sumo Pontífice.

El primero en no visitar su país en 50 años

Con el viaje a nuestro país, se podría decir que el actual Papa ha visitado la gran mayoría de los países de América Latina. Casi todos, menos Argentina.

Jorge Mario Bergoglio es el único Papa de los últimos 50 años que no visitó su país natal en su primer año de mandato. Y los medios argentinos lo han repetido constantemente durante esta semana.

No se involucra directamente en temas de Argentina

Otra de las críticas que le han hecho al heredero de Pedro es su casi nula participación en los problemas de la nación vecina. Generalmente los Sumos Pontífices han intercedido en los problemas de sus países natales en la búsqueda de la paz. Bergoglio no.

Pese a aquello, los medios regionales de las localidades argentinas más cercanas a nuestro país destacan un fuerte éxodo de transandinos que vendrán a participar de las misas del Papa en Chile.

Medios argentinos destacan el gran movimiento de fieles argentinos hacia Chile. / Imneuquen.com

Y no sólo ciudadanos comunes y corrientes, sino que también un grupo de cerca de 500 dirigentes. Ellos hoy se encuentran defendiendo distintos temas relacionados con el mundo laboral.

Pese a todo, muchos viajarán para acompañarlo

No ir a Argentina, no involucrarse en los temas políticos y ser el único Papa en 50 años que no se ha acercado a su país tras haber asumido; han sido las tres principales críticas a la figura de Jorge Bergoglio en los medios argentinos durante las últimas semanas.

Pese a aquello, y a la lejanía que el Papa argentino siente con el actual Gobierno de Macri, serán miles los compatriotas del Sumo Pontífice que cruzarán la cordillera sólo por verlo y acompañarlo en estas jornadas.