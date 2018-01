Vocero de Laicos de Osorno por disculpas del papa Francisco: "Queremos acciones concretas"

En su discurso luego de su visita a La Moneda entre aplausos el Papa Francisco afirmó "no puedo dejar de manifestar el dolor y la vergüenza que siento ante el daño irreparable causado a niños por parte de ministros de la Iglesia" y pidió perdón por las conductas de algunos miembros de la Iglesia Católica respecto a los casos de abuso sexual y violación.

Pero no todos quedaron conformes ante esta "tibia declaración". El vocero de la Organización de Laicos de Osorno, Juan Carlos Claret, afirmó que "valoramos el mensaje del Papa de pedir perdón por los abusos, también queremos acciones concretas".

"Creemos que la información que da la directiva de la Iglesia Católica no da información verídica al Vaticano, porque esto no es un movimiento aislado ni somos minoría", afirmó el vocero quien agregó que este movimiento en Osorno causa conflictos y no serían superficiales como se le haría conocer al pontífice por parte de la comunidad católica chilena.

Además, afirmó que a través de la organización de la visita hizo llegar una carta al Papa dando cuenta de la postura de la organización.