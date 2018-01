Papa a juventud chilena: "sean protagonistas del Chile que sus corazones sueñan"

Con un C – H -I recibieron 300 mil jóvenes al Papa Francisco esta tarde en el encuentro de Jóvenes en la comuna de Maipú. Con referencias a la tecnología y la patria el líder de la iglesia católica cumplió su cita hecha con la alcaldesa Cathy Barriga en su comuna.

"Me alegra que este encuentro se realice aquí, en Maipú. En esta tierra que con un abrazo de fraternidad se fundó la historia de Chile", dijo el pontífice, que también llamó a los jóvenes a ser "protagonistas del Chile que sus corazones sueñan".

"Yo sé que el corazón de los jóvenes chilenos sueña y sueña a lo grande, no sólo cuando están un poco curaditos", bromeó Francisco con los asistentes del Templo Votivo. También citó sorpresivamente a la banda chilena La Ley diciendo un fragmento de su canción "Aquí".

"Se aburren cuando no tienen desafíos", dijo el Papa, que antes de referirse a otros temas planteó fuertemente su preocupación hacia la patria. "Si ustedes no aman a su patria yo no les creo que amen a Jesús y lleguen a amar a Dios", y añadió "quieran a su tierra chicas y chicos, quieran a su Chile. Den lo mejor de ustedes a su Chile".

Entre otras cosas, puso eje en el Sínodo que está realizando la iglesia católica en cuanto a los jóvenes, por ello explicó la importancia que cree que tienen para la iglesia y manifestó su deseo porque "la iglesia tenga un rostro joven (…) yo no sé si hablar de la Santa Madre iglesia o de la Santa abuela iglesia, la iglesia debe tener un rostro joven porque desde su corazón se deja interpelar y eso es lo que nosotros necesitamos de ustedes; que nos interpelen. ", dijo Francisco.

"La iglesia necesita que saquen el carnet de espiritualmente mayor de edad y nos digan lo que sienten y piensan. Que nos muevan el piso si estamos instalados y nos ayuden a estar más cerca de Jesús", finalizó el tema.

Y déjenme contarles una anécdota

Francisco se valió de las metáforas y anécdotas para montar su discurso, y la principal anécdota fue esta:

"A un joven le pregunté qué lo ponía de mal humor. Él me dijo "cuando al celular se le acaba la batería o pierdo la señal de internet. Padre". Por qué, le pregunté. Es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado y salgo corriendo a buscar un cargador o wifi, me dijo".

Me hace pensar que con la Fe nos puede pasar lo mismo, la Fe crece pero después de un tiempo de camino o el embale inicial hay momentos en que sin darnos cuenta comienza a bajar nuestro ancho de banda y aquel entusiasmo y aquel querer estar con Jesús se empieza a perder y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, entonces nos gana el mal humor y todo lo empezamos a ver mal.

Así invitó el Papa a los jóvenes a "no perder la conexión", por lo que les enseñó simbólicamente y atendiendo a la contingencia tecnológica, una contraseña para esta señal. "¿Qué haría Cristo en mi lugar?", hizo memorizar a los jóvenes el pontífice.

Para despedirse el pontífico pidió a los jóvenes ser "valientes" y que "sean los jóvenes samaritanos que nunca abandonan a nadie tirado en el camino". "Gracias por la alegría y les pido por favor que no olviden de rezar por mí".

“En medio del desierto, del camino, de la aventura, siempre habrá ‘conexión’, existirá un ‘cargador’. No estaremos solos. Siempre gozaremos de la compañía de Jesús, de su Madre y de una comunidad”, finalizó el Papa.