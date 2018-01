¿Por qué no deja la sotana y le hace un bien a la iglesia?: periodista argentina encara a Barros

"Si usted no hubiese estado acá ayer, las cosas habrían sido distintas. Usted sabe muy bien que su presencia ha empañado la presencia del Papa. ¿Por qué vino?", fue una de las fuertes preguntas que realizó a Barros una periodista argentina, cuyo nombre se desconoce.

La profesional criticó duramente su participación en los eventos del Papa Francisco en Chile, a lo que el obispo respondió aludiendo a prestar atención al evangelio de la misa.

Frente a la insistencia de la periodista finalmente Barros respondió diciendo "he dicho muchas veces que no he sido testigo de eso (abusos de Karadima). Les pido que me dejen tranquilo".

Huyendo de la prensa que buscaba una respuesta más profunda, el obispo fue sorprendido por otra pregunta de la argentina "¿Por qué no deja la sotana y le hace un bien a la iglesia?".

