Los tensos minutos que vivieron pasajeros de la Línea 6 en la primera gran falla desde su inauguración

Eran las 06:45 de este jueves cuando se registraron los primeros problemas de frecuencia en la Línea 6. A esa hora los viajes estaban tomando más del tiempo normal, algo que se podía sortear sin muchos problemas. No obstante, conforme pasaron los minutos, el desajuste en la frecuencia mutó a otros inconvenientes de tipo técnico, lo que hizo que la situación fuera un poco más dramática.

Así al menos lo relata Rodrigo Rodríguez (23), quien irónicamente madrugó para hacer trámites en la municipalidad de Cerrillos. "Me subí en la estación Estadio Nacional a las 07:15 más o menos y ya por los parlantes estaban diciendo que había problemas y que no había combinación ni en Los Leones ni en Ñuble", cuenta a Publimetro.

Según él, no tuvo problemas para subirse al tren, pero vio cómo otros pasajeros no corrieron la misma suerte.

"Para abrir las puertas, el tren se descoordinaba con las puertas del andén en algunas estaciones. Yo veía gente que empezó a tuitearle al Metro, pero a mí no me llega muy bien la señal del celular, entonces no tenía ni cómo avisarle a nadie. Al final, en Cerrillos pude bajar bien porque ahí no pasó nada. Solo llegue como una hora tarde a todo", relata.

Jorge Angel Barahona fue otro de los afectados quien confirma la tesis de Rodríguez. "Las puertas no se alineaban entonces personal de seguridad tenía que salir a abrir las puertas manualmente y con una llave, hacer lo mismo con las mamparas del andén", afirma.

Por lo mismo, su viaje fue mucho más largo que lo habitual. "Me subí a las 7:38 en Pedro Aguirre Cerda y me bajé a las 8:50 en Los Leones", relata.

Tren que iba a chocar

A Fatme Musa levantarse temprano sólo le sirvió para vivir un viaje de terror. Según ella, hubo un guardia que señaló que corrían riesgos de ser impactados por otro tren. "Nos hicieron evacuar porque venía un tren detrás del nuestro que nos iba a chocar. La gente se tiró encima de otra gente y yo sigo tiritando", comentó en su Twitter.

No obstante, desde Metro aclararon que nunca hubo tal alerta y que la situación se generó por un mal entendido cuando un pasajero vio luces al final del andén pensando erróneamente que otro vagón se acercaría en la misma dirección. Habría sido él quien gritó que había riesgo de choque, lo que provocó que los demás salieran corriendo de la máquina.

¿Qué ocurrió?

A través de un comunicado la empresa de tren subterráneo indicó que la falla se debió a la activación intermitente de los sistemas de autoprotección de algunos trenes que circulaban en el tramo comprendido entre las estaciones Cerrillos y Bío Bío.

Con el objetivo de reparar todo, a eso de las 09:10 suspendieron el servicio entre las estaciones Bío Bío, Pedro Aguirre Cerda, Lo Valledor y Cerrillos. La operación parcial se mantuvo hasta las 13:40 hora en que Metro comenzó a operar en toda la red con normalidad.