Mujer le dejó antes de morir como tarea a su esposo regar sus plantas y éste se dio cuenta que eran artificiales cuatro años más tarde

Muchas personas antes de morir dejan peticiones a sus seres queridos, por eso a un acongojado esposo no le extrañó que su mujer le pidiera que mantuviera en buen estado sus plantas regándolas regularmente.

Durante cuatro años, el sujeto cumplió religiosamente con los helechos que le habían dejado a cargo, pero cuando se cambió de casa se dio cuenta de que había sido engañado.

Las plantas de su esposa eran en realidad artificiales y la verdad es que no podía creer que no se hubiera dado cuenta.

La historia la compartió en Twitter Antonia Nicol, la hija de la pareja y pronto se viralizó, sumando casi 90 mil me gusta y 28 retuits.

Before my mum passed away, she gave my dad strict instructions to water the plants in the bathroom. He's been religiously watering them & keeping them alive. They look so amazing he decided to take them to his new home, only to discover they are plastic! Can hear my mum chuckling pic.twitter.com/N87giD5zKT — Antonia Nicol (@Flaminhaystack) January 16, 2018

“Puedo escuchar a mi madre riendo entre dientes”, escribió la mujer luego de contar toda la historia.

Antonia contó que su papá “amó tanto la historia que volvió a regar los helechos”.

@dannywallace my dad has loved this story being on here so much, he's reenacted watering the ferns 😂😂😂 pic.twitter.com/1NJpoYbpY8 — Antonia Nicol (@Flaminhaystack) January 17, 2018

“Honestamente, todos estábamos muy orgullosos de que mi padre estuviera tan dedicado a cuidar sus plantas. Ella fue muy graciosa”, sentenció.

Honestly, we were all so proud of my dad being so dedicated to caring for her plants. Gave him something to do — Antonia Nicol (@Flaminhaystack) January 16, 2018