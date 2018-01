Isaiah Thomas salvó de otro bochorno a los Cavaliers en la NBA

Isaiah Thomas acertó dos tiros libres a 11 segundos del final y Cleveland Cavaliers logró apenas frenar al rival en los frenéticos segundos finales después de dilapidar una ventaja de 23 puntos para superar el jueves 104-103 al Magic de Orlando.

Así, los Cavs cortaron una racha de cuatro derrotas consecutivas, aunque siguen dejando dudas. "Actualmente estamos en Problemalandia, pero al menos ganamos. Lo necesitábamos, definitivamente", dijo LeBron James

Luego que Thomas conectó ambos tiros, Elfrid Payton falló una bandeja por Orlando con tres segundos por jugar. Los árbitros decretaron que el silbato sonó accidentalmente y optaron por realizar una jugada de disputa de balón en media cancha.

El alero del Magic, Aaron Gordon se quedó con el balón por el Magic y encestó un tiro de menos de 14 metros mientras el reloj llegaba a cero.

Pareció que el Magic se llevaba el triunfo, y el público de Cleveland comenzó a lamentar la quinta derrota en fila. Pero Gordon cometió una violación en la jugada y Cleveland sólo tuvo que poner en juego el balón para apuntarse un triunfo que no debería haber sido tan difícil de obtener.

“No lo sé”, dijo Thomas cuando se le preguntó si sabía lo que había ocurrido. “Hubo mucha confusión. Sólo me alegra que hayamos obtenido la victoria”, añadió.

Aunque James perdió seis balones y atinó sólo dos de ocho tiros libres, se acercó a la marca de los 30.000 puntos en su carrera, Thomas anotó 21 y los Cavaliers salieron de una racha de cuatro derrotas consecutivas, pero no de su mal desempeño de enero.

“Obviamente sabemos que hemos tenido problemas recientes”, reconoció James, quien terminó con 16 tantos y ahora sólo requiere 25 para convertirse en el séptimo jugador en la historia de la NBA en alcanzar los 30.000. Es muy probable que lo logre el sábado cuando Cleveland reciba a Oklahoma City.

Los Cavs, pese a todo, tienen marca de 27-17 y son terceros en la Conferencia Este, manteniéndose como favoritos para llegar a la final.

Isaiah Thomas recorded a season-high 21 PTS and #LeBronJames added 16 PTS, 6 AST, 5 REB for the @cavs in their 104-103 win over the @OrlandoMagic!

Kevin Love: 12 PTS, 11 REB

Elfrid Payton: 19 PTS, 8 AST#AllForOne pic.twitter.com/wn323JHOMv

— NBA (@NBA) January 19, 2018