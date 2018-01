Polillas y larvas en los alimentos: ¿Cómo combatir esta plaga de verano?

¿Has encontrado insectos dentro de paquetes de arroz y fideos? Pese a lo llamativo que pueda ser (y asqueroso), es un fenómeno bastante común durante los meses de verano. La presencia de estos pequeños insectos al interior de bolsas de alimentos, y que cuya presencia puede desagradar a más de una persona, se puede prevenir. ¿Qué insectos son? Hablamos de las polillas y sus larvas.

Alfredo Ugarte, conocido como "El Bichólogo" / Captura

La “Plodia Interpunctella”, más conocida como la polilla de los alimentos, cuando se encuentra en estado de larva puede perforar paquetes de papel, cartón y plásticos. Así es como estas diminutas criaturas hacen pequeños orificios para ingresar al producto y alimentarse.

Esta especie comúnmente se alimenta de harinas, arroces, legumbres, cereales, condimentos, frutos secos e incluso chocolates. Verlas en estos alimentos no solo puede generar desagrado y susto, sino también, preocupación. Muchas veces se cree que estos insectos ingresaron a los paquetes durante el proceso de producción, pero por lo general es durante el periodo que están almacenados en los hogares.

¡No son peligrosas!

Hay algo que hay que tener muy presente: las larvas de polilla no son tóxicas y no causan ningún peligro para la salud de las personas. Detectar una larva en este tipo de alimentos, es indicio de una contaminación muy reciente de 10 a 15 días, pues el ciclo completo de huevo a polilla no supera los 30 días en los meses de mayor temperatura.

Conversamos con el entomólogo Alfredo Ugarte, “El Bichólogo”, quién nos entregó los siguientes consejos para evitar y combatir esta plaga que aumenta durante el verano:

¿Cómo evitar que esta plaga ingrese a los alimentos?

1.- Lo primero es mantener la despensa o lugar donde almacenes tus alimentos siempre limpios, aspirando con mayor frecuencia hasta el último rincón de la despensa.

2.- Procurar ir utilizando los alimentos más antiguos que estén en la despensa, ya que si hay presencia de larvas, ellas podrán perforar bolsas, cartón o plástico que contengan alimentos.

3.- Es muy recomendable traspasar los alimentos (arroz, legumbres, avena, frutos secos, harinas etc.) a frascos de vidrio o plástico duro.

¿Cómo combatir estas larvas en los alimentos?