La banda publicó el mensaje a través de un video en su cuenta oficial de YouTube. Slayer anunció su retiro y una última gira mundial.

"El final de los días se acerca… Slayer muy pronto hará su salida con una última gira mundial", dice el video, que ya tiene más de 7.800 visualizaciones.

La banda no ha dado más información al respecto, ni ha ofrecido detalles sobre sus motivos. Únicamente indicaron que las fechas de la gira norteamericana serán publicadas próximamente.

El periodista musical experto en rock, Eddie Trunk, comentó la noticia en su cuenta de Twitter. "Siempre he dicho que prefiero ver a mis bandas favoritas llegar a su fin, que quedarse 'de fiesta' más de la cuenta. Slayer es una de las bandas con más energía e intensidad de todos los tiempos. Realmente pusieron la vara muy alta. Felicitaciones a ellos por saber cuándo es el momento."

Aunque los fans de la banda están en shock por la noticia, la mayoría comprende que después de 37 años de carrera la agrupación piense en tomar un descanso. Además, la tristeza por su despedida se ve contrarrestada por la alegría de tenerlos de nuevo en una gira mundial.

I’ve always said I’d much rather see bands I like end, then stay too long at the party. @Slayer is one of the most intense high energy bands ever. They set the bar. Kudos to them for knowing when to say when..

— Eddie Trunk (@EddieTrunk) January 22, 2018