Cifras del nuevo gabinete: género, partidos, edades y más

En total son 23 los ministros que el Presidente electo, Sebastián Piñera, debía presentar. Y en los nombramientos no hubo tantas sorpresas, alimentado principalmente por una serie de filtraciones que antecedieron a la presentación oficial. Pero más allá de ese hecho puntual, el ex y futuro mandatario repitió la fórmula en tres de sus ministerios y cito a un total de seis ex ministros.

Siete de los ministerios estarán liderados por mujeres. / Agencia Uno

Mujeres vs hombres

Revisando las cifras del nuevo gabinete, cabe destacar que del total de 23 cargos, 7 son ostentados por mujeres y 16 por hombres. Las señoras ministras son: Cecilia Pérez (Secretaría General de Gobierno), Gloria Hutt (Ministra de Transportes y Telecomunicaciones), Susana Jiménez (Ministra de Energía), Marcela Cubillos (Ministra de Medio Ambiente), Pauline Kantor (Ministra del Deporte), Isabel Plá (Ministra de la Mujer y la Equidad de Género) y Alejandra Pérez (Ministra de la Cultura y las Artes).

Edades

Respecto a las edades, la mayor parte de los ministros designados ronda entre los 50 y los 60 años. Un tercer grupo está en las 4 décadas. Sólo dos de los ministros escapan de estos parámetros: Hernán Larraín de 70 años (Justicia) y Gonzalo Blumel de 39 años (Secretaría General de la Presidencia), quien es, de hecho, el ministro más joven de esta administración.

Gonzalo Blumel será el ministro más joven con solo 39 años. / Agencia Uno

Datos familiares

Según lo publicado en el sitio web oficial de Sebastián Piñera, 15 de los futuros ministros tienen cuatro o más hijos. Tres de ellos tienen seis (José ramón Valen, Antonio Walker y Hernán Larraín). Respecto a sus estados civiles, que fueron publicados en su perfil presentado en la web del Presidente electo, 19 de ellos señalan ser casados, tres no mencionan estado civil y sólo uno menciona ser divorciado (Cristián Monckeberg).

Militancia o cercanía con partidos

Respecto a las posiciones y vínculos políticos del gabinete, en su mayoría son independientes. Diez de los futuros ministros no militan ni se identifican con algún partido en particular. Luego, se posiciona Renovación Nacional con 5 ministros (Cristián Monckeberg, Nicolás Monckeberg, Alberto Espina, Cecilia Pérez y Baldo Prokurica).

En segundo lugar, la UDI contará con 4 ministros (Hernán Larraín, Felipe Ward, Andrés Chadwick e Isabel Plá). El partido de extrema derecha sumaria una ministra más: Marcela Cubillos. Ella fue diputada por dicho partido, pero se desconoce el estado actual de su militancia.

Renovación Nacional será el partido con más ministros en este primer gabinete de Piñera. / Agencia Uno

Respecto a los otros partidos de Chilevamos, Evópoli tendrá 3 ministros: Gonzalo Blumel, Gloria Hutt y Roberto Ampuero. Como dato curioso, este último alguna vez fue militante del partido comunista. De los partidos pertenecientes a la coalición, el Partido Regionalista Independiente no tendrá a ningún militante dentro de este Gabinete.

Las caras nuevas

Aquellos que son “caras nuevas” lo son no sólo para la política, sino que también para la coalición de Chilevamos. Estos son los casos de los ministros José Ramón Valente en Economía, Emilio Santelices en Salud, Susana Jiménez en Energía y Antonio Walker en Agricultura. Aunque este último es el hermano de los senadores DC, Ignacio y Patricio Walker.

Los que tienen otras experiencias

Seis de los designados ya habían sido ministros en el gobierno anterior de Sebastián Piñera. / Agencia Uno

En un segundo grupo con experiencia, se pueden ubicar ex parlamentarios o personas con experiencia política. En este grupo estarían Hernán Larraín (Justicia), Alberto Espina (Defensa), Felipe Ward (Bienes Nacionales), Cristián Monckeberg (Vivienda), Nicolás Monckeberg (Trabajo), Baldo Prokurika (Minería) y Marcela Cubillos.

Los repetidos

Los tres ministros que volverán a ejercer en las mismas carteras anteriores son Andrés Chadwick (Interior), Cecilia Pérez (Secreatría General de Gobierno) y Felipe Larraín (Hacienda). Los otros tres, que volverán al gabinete pero a áreas distintas son Alfredo Moreno (de Relaciones Exteriores a Desarrollo Social), Roberto Ampuero (de Cultura a Relaciones Exteriores) y Juan Andrés Fontaine (de Economía a Ministerio de Obras Públicas).