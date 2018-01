Gabinete: estos son los ministros de Piñera que están de regreso

"Laminita repetida no completa el álbum", dice un popular dicho nacional. Pero esto parece no importarle al Presidente electo, Sebastián Piñera. Durante esta mañana, el próximo Presidente de Chile nombró a quienes conformarán su gabinete, cuando asuma en marzo de este año.

Chadwick asumirá como Ministro del Interior. / Gentileza

Algunas filtraciones ya permitían prever quienes ocuparían los cargos. Pero poco después de las 10:30 de la mañana, fue el propio Presidente electo quien no dejó espacio para dudas. En una ceremonia formal, en el ex Congreso, Piñera dio a conocer a quienes serán sus primeros ministros. Del total de 23, 6 de ellos corresponden a ex ministros de su anterior periodo presidencial entre el año 2010 y 2014.

Los más cercanos

El primero de ellos en ser nombrado fue Andrés Chadwick. Reconocido como uno de los rostros políticos más cercanos a Sebastián Piñera, Chadwick regresa al mismo cargo que ostentó entre noviembre del 2012 y marzo del 2014, en ese entonces en reemplazo de Rodrigo Hinzpeter.

Durante la campaña electoral del año pasado Chadwick actuó como jefe político de la campaña presidencial. Era de esperarse que asumiera este cargo.

Pérez será ministra vocera. / Agencia Uno

Otro cargo de confianza, pues será la cara visible ante muchas situaciones, es el de ministra de la Secretaría General de Gobierno. Para este cargo, Piñera también optó por repetir a la ministra del periodo 2012-2014: Cecilia Pérez.

Pérez se mantuvo cercana al Presidente Piñera, trabajando con él codo a codo en la Fundación Avanza Chile. También tuvo un rol activo durante la campaña y era otra de las cartas que se había filtrado que estaría en este equipo.

El regreso de cartas eficientes

En el Ministerio de Hacienda el elegido fue Felipe Larraín. Él fue uno de los pocos ministros que se mantuvo durante todo el primer gobierno de Piñera en su cargo. nuevamente llega a la misma cartera.

Otro de los que estuvieron durante todo el gobierno del 2010-2014 fue Alfredo Moreno. En ese entonces ejerció como Ministro de Relaciones Exteriores, pero en esta oportunidad regresa a Desarrollo Social.

Cambio de área

Ampuero fue Ministro de Cultura y ahora será Canciller. / Gentileza

Pero Moreno no fue el único de los repetidos que estará a cargo de un ministerio diferente. Roberto Ampuero, reconocido escritor quien fue Ministro de Cultura en el primer gobierno de Piñera hoy regresa, pero como Canciller. Cabe señalar que Ampuero fue también embajador y ha desarrollado su carrera literaria tanto dentro como fuera del país.

En esa línea, Juan Andres Fontaine también cambió de área. Tras ejercer como ministro de economía entre marzo de 2010 y julio de 2011, ahora regresa pero a cargo del Ministerio de Obras Públicas.

Hacienda en las mismas manos

Por último, para completar la lista de los seis ministros que están de regreso, aparece Felipe Larraín. El último ministro en ser mencionado hoy por Piñera estará a cargo de la cartera de Hacienda. Recordemos que Larraín ocupó el mismo cargo entre marzo del 2012, hasta el término del primer gobierno de Sebastián Piñera en marzo del 2014.