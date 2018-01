Gabinete Piñera: Un médico acostumbrado a "anestesiar corazones" es el nuevo ministro de salud

Intervenir en una operación a "corazón abierto" no es algo sencillo y por eso el presidente electo Sebastián Piñera seleccionó al Dr Emilio Santelices Cuevas, como el nuevo ministro de salud, una de las carteras sobre la cual existe un clamor generalizado: que los chilenos in recursos no sigan languideciendo en listas de espera, que la atención primaria sea de calidad y que los precios de las medicinas estén a la mano de los ciudadanos.

Y es el tema de la reducción de los tiempos de espera, figura como punto número uno en el programa de gobierno del mandatario electo, mediante la creación de un registro unificado de pacientes. Piñera ha colocado como población prioritaria, a los adultos mayores, a quienes se las ha prometido "atención inmediata".

Varela Cuevas, cirujano con especialidad en anestesióloga cardiovascular y transplante de la Católica de Chile, tendrá que hacer operativos "mejores modelos de gestión, para incrementar uso y eficacia del persona y equipos médicos, tecnologías y pabellones quirúrgicos de hospitales", tal y como ofreció el economista y presidente reelecto de los chilenos.

"Es un académico con estrechos vínculos con nuestra escuela. Se le caracteriza por su rigurosidad académica. Creo que entre sus primeros retos está afrontar un sistema desigual, donde el que no tiene dinero va a la salud pública y el que tiene recursos asistir a la privada. Según la encuesta de Desigualdad de las Naciones Unidas, una de las menos toleradas por la población en este país, es la desigualdad en materia médica, donde todo depende de la capacidad de pago", expresó la Dra Patricia Frenz, directora de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile.

Frena argumentó que es necesario reforzar las políticas oficiales en Salud pública, especialmente en materia de obesidad y tabaquismo, "Debemos tener una población lo más sana posible y en caso de enfermedad, todos podamos recibir atención de calidad. En la medida que tengamos entornos vitales sanos, en esa medida la población va a poder elegir vivir de manera sana. Una persona que debe pasar horas en un transporte público deficiente, que debe llegar a un barrio insoluble y peligroso, no puede elegir vivir de manera sana, mucho menos que se alimente de manera adecuada".

En su perfil profesional, Santelices Cuevas es médico cirujano con especialidad de Anestesiología Cardiovascular y Trasplante de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y Doctorado en Salud Pública de la Universidad de Chile. Es académico de la Escuela de Salud Pública Dr. Salvador Allende de la Universidad de Chile. También ha sido Fellow in Cardiovascular and Research en la Universidad de Alabama, Birmingham (Estados Unidos). Tiene un Diploma en Administración de Instituciones de Salud PIAS, de la Facultad de Economía y Administración de la Universidad de Chile, y un MBA de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans (Estados Unidos).

Como dato adicional, desde 1983 y hasta la fecha, ha sido Director Médico del Zurich Financial Group, asesorando en el diseño de nuevos productos de seguros de salud, selección de riesgo y diseño de metodologías de evaluación. Se desempeñó en diversos cargos médicos en la Clínica Las Condes, siendo Director de Gestión Médica, Sub Director de Planificación y Desarrollo, y Jefe del Departamento de Enfermedades Cardiovasculares.