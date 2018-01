Acusan a Esteban Maturana de la Confusam de trabajar una hora por semana y ganar $6 millones al mes

Una grave denuncia que involucra a Esteban Maturana, líder del movimiento No + AFP y presidente de la Confederación de Funcionarios de Salud Municipal (Confusam) es lo que interpusieron en la Dirección del Trabajo: acusan que el médico de profesión trabaja una sola hora y que recibe un sueldo que bordea los $6 millones.

Así al menos lo especifica Cristián Norambuena (UDI), abogado que se encargó de realizar la denuncia al organismo. En conversación con Publimetro, el profesional detalla que la acción apunta a la Corporación de Desarrollo de Salud Municipal de Pudahuel por contratar a Maturana por 45 horas. Este, a causa de sus cargos como dirigente sindical, terminaría asistiendo sólo una hora a ese organismo a trabajar. El sueldo lo cobraría completo.

Acciones legales

"La denuncia nace de un llamado que tengo de una vecina de Pudahuel que me dice que está muy lenta la atención médica y me hace una acusación específicamente en contra de Esteban Maturana", relata el Norambuena.

Agrega que a través de Transparencia pidió detalles del contrato que tiene, las horas que trabaja y con esos documentos fue hasta Contraloría, que lo derivaron a la Dirección del Trabajo. "Ellos mismos remitieron los antecedentes a ese organismo, ente que después sacó un pronunciamiento que decía que los dirigentes sindicales solamente pueden tener permiso hasta 26 horas semanales y no las 44 que él está teniendo hasta el momento".

Respuesta de Maturana

Gentileza / Cristian Norambuena

Tras la denuncia, se espera que la Dirección del Trabajo realice una fiscalización en la Corporación de Desarrollo de Salud Municipal de Pudahuel. Maturana, por su parte, dice no ocultar nada y por lo tanto, esa investigación no le quita el sueño.

"Si la dirección del Trabajo hace una inspección y se atiene a la norma, yo no tengo por qué tener ningún tipo de temor", afirma el doctor.

"Trabajo más de una hora, yo soy médico del personal. Cada vez que no tengo reuniones con autoridades o en mi organización, o cuando no estoy saliendo fuera de Santiago -que eso ocurre habitualmente, una o dos veces por semana- entonces voy a la Corporación y ahí atiendo a lo que me corresponde atender. Generalmente eso es más de una hora", comenta a Publimetro.

En esa línea, confirma además que su sueldo bordea los $6 millones mensuales. "Por la labor sindical no recibo de ningún solo peso. Yo recibo sueldo de la Corporación que me paga el salario de un médico que tiene 30 años de ejercicio y que está en una carrera funcionaria que ustedes pueden verificar. Ese monto aparece por transparencia y todos ustedes lo pueden ver", sostiene.

Horas de trabajo sindical

En la denuncia hay un punto en el que ambos están en desacuerdo y se trata de las horas sindicales en las que podría existir fuero.

Para Maturana, las horas que dedica a la labor sindical con fuero son todas las que les corresponde por norma. "Según los dictámenes de la Contraloría basada en la Ley de Asociación de Funcionarios del Sector Público, yo tengo derecho a hacer uso de horas sindicales que se pagan con cargo al empleador, por lo tanto tengo el fuero por mi condición de presidente nacional, por presidente regional y por presidente de asociaciones base. En el ámbito nacional tengo 33 horas, en el regional 26 horas y en la asociaciones base, 11 horas. Entonces, en un sentido contrario, podríamos decir que la Corporación me debería pagar por aquellas horas que yo le dedico al trabajo sindical y que no están cubiertas".

El abogado Norambuena, por su parte, señala que "los permisos para dirigentes no se pueden acumular independientemente de los cargos que tengan. Entonces se establece un límite de 26 horas. Es un pronunciamiento del año 1999 pero yo pedí una actualización y el 7 de diciembre pasado me indicaron lo mismo”.

¿Cuestiones políticas?

Norambuena es militante de la UDI y, de hecho, fue candidato a alcalde por Pudahuel. Pero más allá de este dato, para él la denuncia no tiene ningún fin político. "Aquí hay una denuncia con trasfondo social. Yo quiero que se destape una olla porque aquí todos los dirigentes sindicales tienen esa atribución. Esto la gente lo desconoce”, declara.

Distinta es la visión de Maturana. "Aquí hay una acción política de Cristian, militante UDI, que viene de un partido que no suele ser muy amigo de los trabajadores, sino que mucho más amigo de los empresarios y senadores corruptos".

El abogado insiste en que "yo no estoy en contra de que los dirigentes sindicales tengan un permiso especial para que desempeñen sus funciones propias de ese cargo, pero abusar de ese derecho es lo que no corresponde. Y eso no sólo pasa con Esteban Maturana, sino que pasa con muchos dirigentes que nunca trabajan".

El médico, a su vez, insiste en que "uno de la UDI espera eso y mucho más, sobre todo de un partido que defiende a un senador que gana $850 millones de manera muy poco transparente y que termina pagando $35 millones como multa. Mi respaldo está en los trabajadores que representamos y en la gente que nos elige para estos cargos, no en lo que pudiera decir el señor Norambuena".