Ministerio Público rechaza el "no, mi fiscal" de parte de Carabineros: ofició a Interior por negativa al allanamiento por "Operación Huracán"

El personal del Ministerio Público rechazó la negativa de parte de Carabineros para el allanamiento a las dependencias de la Unidad de Inteligencia Operativa Especial y a la de Labocar de Temuco, ambas a cargo de la Policía de Investigaciones (PDI). Por lo mismo, oficiaron ya al Ministerio del Interior por esta causa.

Así al menos lo informó la vocera de la Fiscalía, Marta Herrera, quien aseguró que, al menos, sellaron el cuartel para que este sea manipulado.

Reclamo

Una de las cuestiones que justifican tal acción es la insólita respuesta de parte de la policía uniformada.

"Hasta la fecha, en la historia de la reforma procesal penal, no nos habíamos enterados de que los cuarteles policiales fueran lugares especiales”, explicó la fiscal Herrera.

La persecutora agregó que “la investigación se inicia después de analizar los antecedentes durante bastante tiempo. La indagatoria sólo comienza cuando se ratifica la adulteración de la evidencia entregada y en ese momento se inicia la investigación de oficio contra funcionarios de Carabineros de Chile (…) este es un tema de máxima gravedad y se tomó el resguardo pertinente”-

Respondió a Blu

Justo a la hora en que se realizaba el allanamiento en las dependencias de la Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros (Dipolcar) en Temuco, el jefe nacional de esa división, general Gonzalo Blu daba una conferencia en Santiago respaldando la actuación de los uniformados, quien dijo que todo se ajustaba a la normativa y pidió no cerrar la investigación.

Esto generó una reacción de parte de la vocera de la Fiscalía indicó que “no se está diciendo que no haya delito ni haya participación. En la medida que tengamos antecedentes que no están contaminados, podemos salir adelante (con la investigación), pero hasta ahora estos antecedentes no existen”.

Agregó que “ante la existencia de hechos que revisten carácter de delito inicia una investigación, la adulteración de evidencia constituye delitos y eso no significa que nosotros avalemos nada, porque la Fiscalía en la petición que ingresó al órgano jurisdiccional (Tribunal de Garantía), únicamente está diciendo que no tiene antecedentes que le permitan seguir adelante con la investigación", sostuvo.

Sobre la petición de reapertura de la investigación, ante la decisión comunicada de no perseverar en las indagatorias del mencionado caso, Herrera sostuvo que “el Ministerio Público es el único órgano encargado de iniciar investigaciones (en el sistema penal) y Carabineros de Chile es un órgano auxiliar en las pesquisas, Carabineros no puede pedir que se reabra una investigación”.

Sobre el fallido allanamiento, la portavoz del Ministerio Público sostuvo que Carabineros “tiene una interpretación y estamos informando y cumpliendo los requisitos que ellos nos piden con el Ministerio del Interior. Esperamos que la diligencia se concrete a la brevedad posible (…) lamentamos la decisión porque nos interesa a todos que esto se esclarezca a la brevedad”.