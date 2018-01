Municipalidad de Santiago realizará empadronamiento en Parque Forestal por molestias de la Fórmula E

Un total de nueve mil viviendas pertenecientes a Parque Forestal serán empadronadas por la Municipalidad de Santiago, a fin de medir en terreno las molestias de los vecinos a consecuencia de la competencia de autos eléctricos, mejor conocida como Fórmula E, y que se correrá el domingo 3 de febrero.

“Como municipio estamos tomando todas las medidas que estén a nuestro alcance para minimizar el impacto negativo que está teniendo el evento en la vida cotidiana de los vecinos en el sector del Parque Forestal y calles aledañas, por eso estamos realizando este empadronamiento, que les permitirá acceder a sus hogares sin problemas”, explicó la Directora de Espacio Público del municipio, Bernardita Lorenzini, quien agregó que el empadronamiento se llevará a cabo entre el 31 de enero y el 4 de febrero.

Durante los próximos días, cerca de 9 mil viviendas y locales comerciales serán empadronados, para permitir el acceso de peatones y vehículos de los vecinos de las calles que serán afectadas por los cortes de tránsito y restricción de acceso, especialmente entre el 31 de enero y el 4 de febrero.

“Según nos ha informado la organización de la Fórmula E, durante la próxima semana se realizarán cortes paulatinos para montar los muros de seguridad, el E Village y las graderías, entre otras estructuras, por lo que se sumarán nuevos desvíos de tránsito a partir del lunes 29 de enero y que esperamos terminen, en su mayoría, a más tardar el domingo 4 de febrero”, explicó Lorenzini.

Hasta el momento, tanto los encargados de la carrera como las autoridades regionales, solo han confirmado que desde el lunes 29 de enero, al cierre de Avenida José María Caro, entre Pio Nono y Purísima, se suma el corte de tránsito por el puente Purísima por el montaje del circuito. El resto de los desvíos serán informados a través de la página www.munistgo.cl y también en las redes sociales del municipio, una vez que sean aprobados por la Seremi de Transportes y la Intendencia Metropolitana.

En las últimas semanas, la organización realizó una serie de compromisos con la Municipalidad de Santiago, que incluyen no realizar trabajos de montaje en horario nocturno, no intervenir árboles ni mobiliario del Parque Forestal, no realizar obras civiles ni retirar los adoquines de calle Purísima, entre otros.