Pescadoras fueron premiadas por su tenacidad, liderazgo y espíritu emprendedor

La pesca artesanal es una faena dura, algunas veces ingrata y extenuante. La presencia femenina es cada vez mayor, con tu toque de gracias y alegría. Es por ello que p or segundo año consecutivo, el Gobierno de Chile, a través de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) y el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca), junto a BancoEstado Microempresas, reconocen el esfuerzo y la capacidad emprendedora de mujeres y agrupaciones de pescadoras, armadoras, algueras y buzos de Chile con el premio “Mujer Pescadora Emprende”.

Este viernes en el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, se premió a las ganadoras de la versión 2017 con 1 millón de pesos cada una, en un acto que contó con el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce, la subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Bernarda Pérez, el gerente general BancoEstado Microempresas, Emilio Vélez y representantes de Sernapesca y la WWF Chile.

En su discurso, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Pablo Berazaluce, destacó el interés de cientos de mujeres y organizaciones a lo largo del país por participar en esta segunda edición, “historias que como Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet recogimos y escuchamos con gran atención, pues ha sido prioridad para esta administración promover el liderazgo femenino y la igualdad de género, con mujeres capaces de alentar a otras a seguir sus pasos, construyendo así un nuevo camino para Chile (…) representantes de ese mar de esfuerzo que vive hoy la pesca artesanal de Chile”.

La subsecretaria de la Mujer y la Equidad de Género, Bernarda Pérez, manifestó que “premiar a las mujeres pescadoras significa reconocer el esfuerzo que hay detrás del trabajo que realizan. Las mujeres son minoría en la pesca artesanal y constituyen apenas un 24% de quienes desarrollan estas labores en nuestro país. Sin embargo, ya hemos visto que cuando se les presentan oportunidades las saben aprovechar y su aporte logra beneficiar a otros miembros de las comunidades que habitan”.

Por su parte, el gerente general de BancoEstado Microempresas, Emilio Vélez, manifestó que “para nosotros como BancoEstado Microempresas, nuestro propósito es que a todos los microempresarios del país les vaya bien, esta instancia reviste especial importancia, no solo desde esta perspectiva, sino que también porque uno de los focos que hemos potenciado durante los últimos años ha sido el del emprendimiento femenino, a través del programa Crece Mujer. Si a eso agregamos que estamos premiando a mujeres destacadas, tanto en forma individual, como gremial, dentro de un segmento tradicionalmente masculino, habla que estamos avanzando hacia una sociedad más equitativa, con mayor igualdad, especialmente de género y esto habla que la inclusión financiera existe en forma concreta y que brinda oportunidades a todas las personas que buscan concretar sus sueños a través de emprender”.

Asimismo, la coordinadora de Pesquerías Sustentables de la WWF Chile, Valesca Montes, expresó que “nos sentimos tremendamente orgullosos de haber formado parte de este proceso que está absolutamente alineado con nuestro compromiso con hacer de la pesca una actividad sustentable en el tiempo (…) relatos enriquecedores y conmovedores que merecen ser premiados y enaltecidos”.

Grande Dominga

A unos 15 kilómetros de la ciudad de Valdivia, en la región de Los Ríos, se ubica la localidad de Niebla, donde es oriunda Dominga Huichalaf, ganadora de la categoría individual con su emprendimiento “La Minga”.

Negocio de pescados ahumados y productos congelados y frescos, principalmente sierra y róbalo, que ella misma extrae de la desembocadura del río Valdivia en su embarcación “La Mirta Elena III”, para luego preparar y comercializar en su sala de ventas ubicada en el camino las Canteras.

“Mi motivación de emprender en un comienzo fue poder alimentar, educar y mantener un techo caliente para mis tres hijas, la razón de mí vivir. Decirnos que no somos capaces, que no tenemos la fuerza suficiente, no es así, la tenemos y de sobra, porque nos fluye del alma. Hoy puedo decir que todo lo vivido me hizo más fuerte, y que ser pescadora me abrió puertas de independencia, autosuficiencia y estoy orgullosa de la mujer que soy. De lo que he logrado y lo que lograré, no me detengo pues sé que hay mucho más por explorar, hay mucho más que deseo, que proyecto desarrollar, y que mi lucha siendo una pescadora me ayudará a seguir creciendo como empresaria y como mujer”, declaró Dominga Huichalaf.

Ganadora Organización de Mujeres

María Martina Bustos, es la presidenta del Sindicato Verde Mar de la comuna de Cobquecura, en la región del Ñúble, y ganadora de la categoría organización 2017. Pescadora y recolectora de orilla que junto a otras mujeres de la playa de Taucú, recibieron el apoyo técnico de la Universidad de Concepción, Facultad de Ingeniería Agrícola, sede Los Ángeles, y elaboraron mermeladas y mouse orgánico a base del tradicional cochayuyo. Producto gourmet que hoy buscan seguir desarrollando gracias al premio.