La expulsión que amargó el festejo de Gabriel Suazo: "Me dejó con mucha rabia"

Colo Colo derrotó a Santiago Wanderers en la Supercopa y sumó un nuevo título a sus vitrinas. Una corona que calmó las aguas de una movida semana, significó la primera alegría del 2018 y desató los festejos en el Estadio Nacional.

Sin embargo, hubo uno que no pudo tener una alegría completa: Gabriel Suazo. El formado en Colo Colo fue expulsado en el minuto 56 en una dudosa decisión del árbitro César Deischler y tuvo que vivir la definición de la Supercopa desde el túnel. Por eso, una vez consumado el festejo no escondió su enojo por la roja que le mostraron ante los caturros tras derribar a Rafael Viotti.

"Me dejó con mucha rabia, con mucha impotencia, según el árbitro el balón iba hacia al arco, yo pienso que iba a otra dirección. Me dejó con un sabor amargo, pero igual feliz por lo que consiguió el equipo. Esperemos que me puedan liberar el castigo, haremos todo lo posible junto a la dirigencia para levantar el castigo", dijo al CDF tras terminar el encuentro.

Además, sobre el bullado tema de la lentitud en la contratación de refuerzos, el canterano señaló que "siempre estuvimos tranquilos, en la prensa se nombró que no llegaban refuerzos, pero tenemos un buen plantel. Los jugadores jóvenes tienen mucho que decir y más los referentes podemos hacer un buen equipo".

La celebración de Julio Barroso

La alegría de un nuevo título se apoderó de los jugadores de Colo Colo y uno que no escondió su felicidad fue el defensor Julio Barroso. Acompañado por la Supercopa, el zaguero dijo: "una copa más siempre hay que disfrutarla, este club exige esas cosas y cuando las ganamos las disfrutamos. Para nosotros era importante empezar ganando un campeonato como éste, ahora pensaremos en lo que viene. Arranca el torneo y la Copa Libertadores, hicimos una pretemporada dura para poder afrontarlas".

Además, tal como todos sus compañeros, habló en la transmisión oficial sobre el tema refuerzos:"lo dijo el Mago (Jorge Valdivia), el Tanque (Esteban Paredes), están haciendo todo lo posible, el mercado es complicado, hay jugadores que optan por otras opciones y hay que entenderlos. Si no llegaba nadie debíamos enfrentar las competencias con el plantel que teníamos".