Hallazgo macabro: paredes de la familia Turpin estaban untadas de heces de los hijos torturados

Un macabro hallazgo realizó Nellie Baldwin, corredora de propiedades, quien ha estado comprando propiedades de alquiler por décadas. Y es que en abril de 2011, reportó CNN, la corredora compró una casa embargada en Rio Vista, Texas, inmueble al que ella calificó de "desagradable" y "parecía que era inhabitable".

"Habían untado las heces en las paredes", dijo Baldwin, "en la sala de estar y todas las habitaciones olían terriblemente". Ella dijo que siempre se había preguntado qué le había pasado a la familia que vivía en la casa antes de comprarla. Hace casi dos semanas, finalmente supo el por qué de tan dantesca situación: era el hogar que pertenecía a David y Louise Turpin, la pareja de California acusados ​​de torturar y matar de hambre a sus 13 hijos.

Una "cláusula" especial

Las pruebas desde el interior de su casa en Perris, California, sugieren que los niños "a menudo no fueron liberados de sus cadenas para ir al baño", expresó el fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, en una conferencia de prensa el jueves pasado.

La casa de Río Vista estaba en tan terrible condición, que los banqueros no la dejarían mirar la propiedad a menos que firmaran una "cláusula inofensiva", que decía que si ella o su familia se enfermaban en la casa, el banco estaba no responsable. "Pero no pensamos en nada", dijo Baldwin. Ella había comprado propiedades en el pasado que "apestaban" y necesitaban trabajo, así que no lo pensó dos veces.

El caso ha impactado a la opinión pública mundial, que ha mostrado estupefacción ante cada nueva revelación de las condiciones los hijos de David y Louise Turpin fueron torturados por sus progenitores.