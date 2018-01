Obrero falleció mientras construía nueva casa de Alexis Sánchez: descubren caso de explotación de inmigrantes

El hecho ocurrió el pasado viernes 26 de enero. Un obrero colombiano, Sergio Hurtado Ponce (53) estaba trabajando en las labores de construcción para lo que será una de las nuevas casas de Alexis Sánchez en Lo Curro cuando, por razones que se desconocen, terminó cayendo desde un andamio ubicado a 10 metros de altura. Pero el caso no queda ahí. Con su muerte reveló que la empresa que está a cargo del personal de la construcción podría incurrir en la explotación de inmigrantes.

Así al menos lo indica el sitio Ciper Chile, que además entrega detalles del fallecimiento del trabajador: indican que se habría fracturado el cráneo para luego perder la vida en la Clínica Las Condes.

Explotación

Hurtado habría estado trabajando en dicha empresa en condición de “extranjero infractor”, es decir, sin haber renovado sus papeles. De hecho, se tiene registro que su ingreso al país habría sido el 21 de julio de 2011 y que, desde 2015 que trabajaba para esa administradora de personal.

Pero no sería el único. De hecho, según testimonios entregados al sitio, en la obra trabajarían al menos 30 personas a tiempo fijo pero además colaborarían con ellos haitianos, colombianos y peruanos, la mayoría sin papeles.

Fuentes ligadas a la investigación revelaron que el pago que hace la constructora por día es de $25 mil pero que la empresa contratista paga, a su vez, $15 mil por jornada.

Empresa constructora: “Fue mala suerte”

Ante tales hechos, le preguntó a Juan Pablo Anguita, el dueño de la empresa constructora, sobre la situación de los trabajadores de la obra. No obstante, este negó responsabilidades de su compañía tanto en la contratación ilegal como en la misma muerte de Hurtado.

“Esa persona trabajó y se cayó por mala suerte de él, por una acción indebida de sobre exigir un monta carga”, afirmó Anguita.

Agregó que “fue un accidente, nada más” y comentó que era una persona bien remunerada. Junto con recordar que el deceso se registró fuera de las dependencias de la obra agregó que “fue una mala nueva terrible”.

No obstante, el sociólogo Pablo Huneuus, quien vive cerca de donde se construye la casa de Alexis Sánchez, aclaró que los trabajadores no tienen acceso a elementos de seguridad. De hecho, afirmó que él mismo le regaló orejeras a algunos obreros haitianos que no podían mitigar el ruido por sí solos.

La cadena, según indica el reportaje, no contaría con prevencionista de riesgos, no tendría comité paritario y los jornaleros realizan las labores de construcción sin guantes, cascos, arneses de seguridad, entre otros elementos que reducirían los riesgos de muerte.

¿Respuesta de Alexis Sánchez?

Con el objetivo de contactarse con el actual delantero del Manchester United pero su representante Fernando Felicevich comentó que “lo que allí ocurra es responsabilidad e la empresa.

Asimismo, afirmó que a la fecha sólo se ha firmado una promesa de compra-venta, pero que no se han transferido montos para materializar la negociación.

