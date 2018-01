Test de Cooper: Virtudes y defectos del seleccionado panameño que llega a la U

La llegada del volante panameño Armando Cooper a Universidad de Chile está prácticamente confirmada. El seleccionado panameño de 30 años terminó contrato con el Toronto FC de la Major League Soccer norteamericana, y por eso en Azul Azul negociaron rápidamente para ficharlo en vez del mediocampista chileno, y posible nuevo refuerzo de Colo Colo, César Pinares.

Antes de su arribo, eso sí, en El Gráfico Chile realizamos el "Test de Cooper" del futbolista panameño; y desmenuzamos todas las tácticas, virtudes, características y defectos que ha tenido el ex jugador de Árabe Unido de Panamá, Godoy Cruz de Argentina, Saint Pauli de Alemania, entre otros elencos; en la voz de periodistas, ex técnicos y directivos que han visto su juego en profundidad.

Regate y encarador

"Es un tipo que tiene muy buen regate, muy buena técnica, buen juego de cintura, juega con ambas piernas, tiene buena marca. En Chile va a destacar por su fútbol porque su juego es diferente al juego fuerte de Chile, entonces cuando tú llegas con eso a otra liga, te va bien en general, y él sobre todo, por el cambio de ritmo que tiene al encarar", Álvaro Martínez, periodista panameño de Cable Onda Sports, y que ha seguido toda la carrera de Cooper.

"Me alegró mucho porque es un muy gran jugador. Recuerdo que es un jugador muy hábil, rápido, muy bueno para regatear sin ningún problema y le hacía muy bien al plantel, era profesional, jugó mucho en la selección de Panamá así que yo lo definía como un gran jugador", Nery Pumpido, ex técnico de Cooper en Godoy Cruz.

"Cooper es uno de los jugadores con mayor técnica en el fútbol panameño, tiene mucha calidad, es un jugador que tiene gol, que tiene buen pie y sabe arrancar desde un mediocampo así lo pongan de 5, porque con su regate abre la banda y sabe mucho. Es fuerte con el balón, toca muy bien de primera y no tiene problema en rematar al arco, así se ha mantenido en lo alto del fútbol internacional", Juan Sergio Guzmán, ex técnico de Cooper en el club Árabe Unido.

Cooper regatea con Godoy Cruz ante Peñarol por la Libertadores / AP

Polifuncional

"Puede jugar como extremo por los dos lados mixto, puede jugar como volante por los dos lados, también puede engancharse, las características de él, si le hacen un seguimiento muy por encima, en Alemania o en Godoy Cruz, en Toronto, ha jugado en diferentes puestos y lo ha hecho de muy buena manera", Ronald Fuentes, gerente deportivo de Azul Azul.

"Cooper es volante mixto, volante de llegada, te puede jugar incluso como segundo delantero, es un jugador que lo puedes usar en tres puestos. En Argentina jugó de segundo delantero y media punta también. Esto como anécdota. Una vez en la selección, Bolillo Gómez (DT de Panamá) lo ocupó de lateral derecho, a falta de un jugador en ese puesto aquí en Panamá. Jugó un tiempo perfecto, pero no le gustó y le reclamó al profesor porque se sentía incómodo",Álvaro Martínez, periodista panameño de Cable Onda Sports.

"Él podía jugar por derecha, por izquierda, al medio, libre, pero siempre con una fase ofensiva, nunca defensivo, siempre en puestos de mitad para adelante", Nery Pumpido, ex técnico de Cooper en Godoy Cruz.

"Es como caucho": No se lesiona nunca

"Cooper tiene otra característica y que le servirá mucho a la U. de Chile, sobre todo porque el fútbol chileno es fuerte, de choque intenso. Lo que pasa es que él es fuerte y no se lesiona nunca, es el único jugador que no se lesiona nunca, es de caucho. A veces está tiempo sin jugar, porque no ha conseguido equipo y entra a la cancha como si nada, es un atleta natural", Álvaro Martínez, periodista panameño de Cable Onda Sports.

"Que yo recuerde, nunca estuvo lesionado. Eso pasa principalmente porque es un buen profesional, una buena persona, así que desearle todo lo mejor y el mayor de los éxitos que pueda tener en Chile", Nery Pumpido, ex técnico de Cooper en Godoy Cruz.

Cooper enfrentando a Messi en duelo de selección / Getty Images

Experiencia para el camarín

“Armando es un jugador que suma mucho como persona para el camerino porque es un jugador que ha sentido el nivel internacional, ha sabido a manejar la presión ese nivel y por ende, puede aportarle mucho a otros y más jóvenes de su nuevo club", Juan Sergio Guzmán, ex técnico de Cooper en el club Árabe Unido de Panamá.

Mundial de Rusia 2018

"A su favor también tiene que va a un Mundial, tiene la experiencia de eso y por eso espero que sea titular porque eso le ayudará a su equipo en el Mundial. Clasificar a Rusia le hizo ser bien reconocido en Centroamérica, y eso es lo máximo en el fútbol por además van al Mundial por primera vez”, Juan Sergio Guzmán, ex técnico de Cooper en el club Árabe Unido

Egoísta con el balón

"Por la juventud que tenía a lo mejor le faltó en algunos momentos, soltar mucho más la pelota, pero eso te lo va dando la experiencia que ya debe tener", Nery Pumpido, ex técnico de Cooper en Godoy Cruz.

"En Panamá él tiene la libertad de jugar dónde le parezca y es inamovible para Bolillo (DT de Panamá) y por eso una característica que siempre tenía es que retenía mucha la pelota, la sobaba como decimos acá, pero el jugador ha mejorado mucho eso sí", Álvaro Martínez, periodista panameño de Cable Onda Sports.

Lenta resolución

"El defecto máximo está en la toma de decisiones, aunque ha mejorado mucho en ese aspecto estando en Toronto, e incluso, hasta comió banca por eso, porque es un jugador que cuando tiene el balón en área, no toma bien la decisión si remata al arco, si encara, si da el pase y se pierde la dinámica del ataque. Ha mejorado en Toronto, estuvo en la banca porque al DT le gustaba jugar a uno o dos toques y Cooper retrasaba el juego”, Álvaro Martínez, periodista panameño de Cable Onda Sports.