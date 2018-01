Las claves del primer discurso del Estado de la Unión: Trump asiste acosado a su cita con el Congreso

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, hará especial énfasis este martes en los temas de migración y de seguridad nacional, en su primer discurso sobre el estado de la Unión, ante el Congreso de su país.

Donald Trump espera entregar una poderosa pieza oratoria, en la que espera mostrar su visión, directa y con acordes emocionales. En ese momento, el telepronther, dispositivo para guía de una lectura de un discurso televisivo, quedará a un lado.

Conocido por su actitud de salvaje indisciplina, en su primer discurso del estado de la Unión de este martes, será una gran oportunidad para que las políticas de la Casa Blanca puedan ser difundidas de manera adecuada.

La red social Twitter ha sido la vía más utilizada por el jefe del ejecutivo estadounidense, para dar a conocer sus candentes puntos de vista y decisiones estratégicas.

Mandatario bajo fuego

El estado de la Unión es una pequeña pieza oratoria, con la cual todos los presidentes muestran el cumpliendo de promesas en el año que pasó y revivir otras para el que viene. Cada palabra es meticulosamente calibrada, cada invitado presidencial al Congreso es muy evaluado y cada momento es analizado al detalle por los expertos en opinión pública.

Para Trump, acusado por una baja popularidad y el escándalo de sus relaciones con el gobierno ruso, este discurso cobra una importancia particular.

"Es uno de los pocos eventos, en el cual 30 o 40 millones de ciudadanos están observando al presidente", sostuvo Ari Fletcher, ex asesor de prensa del presidente George W. Bush.

En el ambiente previo al discurso, aún flota la tensión existente entre el mandatario y la bancada del partido Demócrata, que generó una crisis financiera en su joven administración, además de la renuncia del asesor en seguridad nacional Michael Flynn, hace pocos días.