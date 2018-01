Acusan a BikeSantiago de cobros indebidos: Sernac los frenará con acciones legales

El sistema de préstamo de bicicletas BikeSantiago está transitando por terreno pedregoso. Ello luego que varios usuarios acusaran a la compañía de cobros abusivos, lo que llevó al Sernac a anunciar acciones legales en contra de la cadena.

Según el organismo, habrían al menos 1.800 reclamos que apuntarían a deficiencias en el servicio. Una fracción de ese número intentó llegar a un acuerdo con la empresa y las conversaciones se mantuvieron hasta noviembre pasado, pero no se logró nada. Por lo mismo, se reunirán antecedentes para iniciar acciones legales

Testimonio

Gentileza

“Yo contraté el servicio el año 2015 y a los pocos días supe que estaba embarazada. Entonces cancelé el servicio antes incluso de comenzar a usarlo”, indica a Publimetro Gabriela Ulloa Urrutia (33). Periodista de profesión, esta madre es una de las afectadas que iniciará acciones legales contra BikeSantiago.

“En noviembre del año pasado me di cuenta que habían cobros excesivos de BikeSantiago. $80 mil eran de esa empresa. Entonces empecé a revisar para atrás y me di cuenta que desde 2015 hasta ahora me han seguido cobrando montos de forma mensual”, agrega Gabriela quien tuvo que ir al su banco a prohibir el cobro automático a su cuenta.

Tras asesorarse con el Sernac, ya está reuniendo antecedentes para sumarse a las demandas en contra de la cadena.

Pero no es la única. Hay usuarios que acusan que además de los cobros no autorizados, hubo también un aumento en las cuotas que ellos no notaron.

Reacción

Desde la empresa acusada, Mauricio Powell indicó a Radio Bio Bio que el número de casos de usuarios con problemas en los cobros, es menor en comparación a la cantidad de afiliados al sistema. De hecho, apuntó que las nuevas metodologías de pago implementadas por BikeSantiago disminuirían también los desajustes con los cobros.

“Desde este año se hace una venta tipo prepago, que el usuario paga de inmediato en el punto de venta y después es responsabilidad del cliente renovar”, explicó el ejecutivo detallando que con este método esperan evitar problemas como los denunciados ante el Sernac.