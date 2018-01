Discurso del estado de la Unión: Un idealista y poeta del clan Kennedy le responderá a Trump

En el que será su primer discurso ante el Congreso de los Estados Unidos, en la tradicional rendición de cuentas públicas denominada Estado de la Unión, el presidente Donald Trump tendrá este noche a un joven antagonista, venido de las filas del Partido Demócrata. Es un político de esos que vienen con linaje: nos referimos a Joseph P. Kennedy III.

Nacido el 4 de octubre de 1980, Kennedy será el encargado de responder, por parte de la Cámara de Representantes al controversial empresario e inquilino de la Oficina Oval de la Casa Blanca. Una especie de David contra Goliat de la era moderna, si tenemos en cuenta el estilo rudo y "salvaje" que ha caracterizado a Trump, versus la forma pasional e idealista en que Kennedy III luego imprimirle a sus declaraciones oficiales.

De profesión abogado, desde 2013 es el representante del cuarto distrito de Massachusetts, hijo del ex Representante de los Estados Unidos Joseph P. Kennedy II y nieto del asesinado ex Fiscal General, Bobby Kennedy en 1968. Fue voluntario del Cuerpo de Paz y su labor profesional se extendió a las localidades de Cape, Islands y Middleex, como fiscal auxiliar.

Como bien hijo de la era informática y digital, Kennedy III compartió en sus redes sociales un emoticón, con el cual sus seguidores podrán evaluar su desempeño en el esperado discurso de respuesta al presidente Trump, un "peso pesado" de la política planetaria.

Officially launched my Snapchat and alarmingly accurate bitmoji. Follow along for a behind the scenes look at our prep for #SOTUResponse! pic.twitter.com/PY7xMK4wbB

— Rep. Joe Kennedy III (@RepJoeKennedy) January 29, 2018