Efebofilia: el descarte del emisario de la iglesia católica hacia casos de pedofilia

La palabra "efebofilia" viene del latín "Efe", que quiere decir adolescente y se refiere a la atracción sexual de parte de adultos a jóvenes que pasan por esa etapa de la vida.

Esta práctica, común en las sociedades antiguas, se diferencia de la pedofilia por la edad del sujeto de deseo. Esta diferencia la deja clara Charles J. Scicluna, emisario enviado por el Papa Francisco para escuchar a quienes tengan antecedentes del obispo Barros, acusado de encubrir el emblemático caso de pedofilia del sacerdote Karadima.

Desde el 2001 al 2010 ha recibido un total de 3000 casos correspondientes al período de los últimos 50 años. La cifra se resume a 60 casos por año, o cinco casos cada mes. De ellos, un 60% no corresponden a pedofilia, según el arzobispo de Malta y alto funcionario del Congreso Doctrina de la Fe.

"La efebofilia no necesariamente llega al acto homosexual, pero en caso de que así haya sido, fueron realizados con muchachos mayorcitos (no niños), que ya son plenamente conscientes y están de acuerdo con lo que está sucediendo. No es que sea algo lindo. No, es ciertamente algo horrible (abominable), pero queda claro que estos 1800 sacerdotes lo que sentían era atracción hacia los adolescentes y tal vez cometieron actos homosexuales con ellos, pero no eran curas pederastas.", sentencia Scicluna en una entrevista realizada en 2010 por catholic.net.

El otro 30% de los casos corresponde a relaciones heterosexuales con mayoría de edad donde, para el arzobispo, la culpa debe ser compartida "si no es que más, por la manera abiertamente provocativa con que muchas mujeres se comportan ante los sacerdotes", expresó añadiendo el adjetivo de "ligeras" a estas mujeres.