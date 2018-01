El huracán que trajo de regreso a Chile al general Bruno Villalobos

Por su geografía, Miami, EEUU, es una de las ciudades que se expone a sufrir los embates de un ciclón. No obstante, no fue precisamente un desastre natural el que afectó a Bruno Villalobos, el general director de Carabineros, sino que fueron los coletazos de la "Operación Huracán" los que lo hicieron emprender el viaje de retorno a Chile, hecho que hasta el cierre de la edición todavía no se concretaba.

"Está pronto a regresar", fue la escueta declaración entregada este lunes por el general subdirector de Carabineros, Julio Pineda quien además informó que Villalobos ya había sido notificado de una solicitud urgente emitida por el Gobierno: debía volver.

La declaración emitida desde La Moneda se dio luego de conocerse que el sábado, el general director de la policía uniformada abordara un avión con dirección a Miami, punto donde iniciaría sus vacaciones que durarían hasta el 24 de febrero. Las iniciaba justo cuando su institución vivía una de las más graves crisis de este 2018.

Piden su renuncia

Es probable que cuando Villalobos recibía el timbre de salida en su pasaporte no imaginara el problema en el que se estaba metiendo. De hecho, por haber usado sus feriados legales, ya hay quienes piden su renuncia. Es el caso del diputado Pedro Browne (IND), miembro de la comisión investigadora de malversación de fondos de parte de Carabineros indicó a Publimetro que "él tiene que asumir las responsabilidades por una irregularidad cometida en la institución que dirige".

En ese sentido, añadió que "es evidente que cuando hay una situación como esta, uno rechazaría el descanso. Entonces, una de las formas de asumir esa responsabilidad es la renuncia".

Pero no es el único. El diputado Leonardo Soto (PS), también miembro de esa comisión reafirmó esa postura. "El Gobierno no tiene otra alternativa de pedirle la renuncia, inmediata si se comprueba que hubo falsificaciones. Si no, ya tenemos la idea de llamar a una comisión investigadora", aclaró.

Desafiar a la Fiscalía

Ambos parlamentarios acusan a Carabineros de un enfrentamiento entre la policía uniformada y la Fiscalía. Las críticas de Soto en particular apuntan al general jefe del departamento de Inteligencia Policial, Gonzalo Blu, llegando a calificar como "beligerante" las declaraciones del viernes pasado donde defendía el actuar de los suyos a la hora de presentar pruebas en la "Operación Huracán".

Tanta repercusión tuvieron estas palabras que la Asociación Nacional de Fiscales, a través de un comunicado, indicó que Blu "ha quebrantado gravemente el principio de no deliberancia que rige el actuar de Carabineros de Chile"

Para el fiscal nacional, Jorge Abbott, por su parte, este evento no tiene tanta gravedad. "Comparten una trayectoria de larga data e innumerables éxitos trabajando en conjunto en la persecución penal, lo que no debiera ponerse en riesgo por la eventual conducta ilícita de algunos", señaló.

Como sea, tanto su futuro como el de Villalobos se aclarará apenas pise suelo chileno.