Festival de Cine Sundance: La historia vive en ti

Egor Moskvitin, MWN

Fue hallado el festival de cine más hospitalario del mundo. Esto es Sundance en Park City, Utah, un lugar donde las estrellas vienen a recibir premios en trajes de esquí y charlar con el público, al igual que con los viejos amigos. Pero muchos de ellos en realidad son amigos: en el festival hay voluntarios de diferentes países que viajan por su propia cuenta por décadas para ser parte de algo grande. Por el trabajo se les paga con café, galletas y entradas para espectáculos: una película por cada cuatro horas de voluntariado. Parecería un trato dudoso, pero en ninguna proyección en Europa los voluntarios (¡y en el Sundance hay 2200!) se encontrarán con una sonrisa tan amplia.

En Sundance, como en Cannes, las personas temen a los actos terroristas y, por lo tanto, inspeccionan a todos los invitados. Pero si en la Costa Azul o en la Riviera francesa es un procedimiento bastante humillante, los estadounidenses lo convierten en un juego.

"¡Déjame abrazarte un poco!", Sonrieron los policías, mirando dentro de las bolsas y dejando entrar a la audiencia.

Las proyecciones oficiales con las estrellas tienen lugar en bibliotecas, escuelas y campos deportivos. Si no fuera por el frío del invierno, los cines tendrían un delicioso olor a diferentes tipos de comida: mongola, mexicana, india. Todo esto se percibe de forma natural: hace tiempo que Sundance dejó de ser un festival de cine americano y se convirtió en un festival de diplomacia y filantropía popular.

Esta misión está formulada con un lema lacónico, pero penetrante: "La historia vive en ti".

El festival de cine más hospitalario del mundo ya terminó y sus numerosos premios se distribuyeron en estricta conformidad con el lema del evento. En el año en que los festivales europeos se centraron en los problemas del Viejo Mundo, y los Oscar organizaron una cruzada contra los tiranos, Sundance con su programa y premios recordó el valor principal del cine: que sirve a todos. El festival igualmente, sin la más mínima hipocresía, estaba conmemorando películas sobre temas que son importantes para las personas, que a menudo no se entienden entre sí. Había una sensación de que Sundance parecía estar tratando de unir a una sociedad dividida. Y los redactores del festival realmente encontraron una forma de reconciliar a todos, al menos por un corto tiempo.

Para hacer esto, hicieron de la familia el personaje principal de casi todas las películas. Extraño, espinoso, infeliz, pero sigue siendo una familia. Incluso en la película “I Think We're Alone Now”, los personajes sobreviven juntos al final del mundo. Elle Fanning y Peter Dinklage de Game of Thrones son personas que probablemente no se encuentren en la vida. Pero los festivales de cine existen solo para eso, para combinar lo incompatible.

La película “Come Sunday” es una historia provocadora de un pastor, que no está de acuerdo con que los pecadores se vayan al infierno, porque eso significa que después de la muerte no se encontrará con sus parientes. Hay un conflicto entre el héroe y la iglesia, pero en el cine presentan, un drama muy conservador sobre cómo un sacerdote negro salva a un miembro del Ku Klux Klan.

Charlize Theron interpretó a una mujer, cansada de ser madre en “Tully”. Pero es el nacimiento de un nuevo hijo lo que la ayuda a reunirse con su familia.

Y la heroína de la película “Puzzle” es aficionada a coleccionar rompecabezas y se olvida de su marido y sus hijos, pero el espectador puede entenderlo. Los personajes de “What They Had”, por otro lado, están luchando por su familia hasta el final. Cuando los niños deciden enviar a la enferma madre de Alzheimer al hospital, el padre grita que la cuidó durante 60 años y que está dispuesto a hacerlo durante mucho más tiempo. El drama “Leave no Traces” cuenta acerca de un veterano de la guerra que trata de esconderse de una vida pacífica en el bosque, pero para cada una de las campañas peligrosas lleva una pequeña hija con él. El héroe evoca simpatía, pero hay muchas películas en Park City que protestan contra el ejército y la policía. Por ejemplo, el drama “Monsters and Men”.

En la película “The Miseducation of Cameron Post”, que ganó el festival, y en el espectáculo fuera de la competencia “A Kid Like Jake”, se tocó el mismo tema doloroso: la actitud de los padres ante el hecho de que sus hijos pueden crecer de forma diferente a ellos mismos . Pero lo importante es que Sundance también les da oportunidad a las personas conservadoras para expresarse. Esta es la naturaleza misma del festival: el cine más importante se muestra en el estado mormón y pasado de moda de Utah, y las calientes discusiones y fiestas extravagantes se llevan a cabo aquí bajo la supervisión de los fríos picos de nieve.

Pero por las noches, la ciudad comienza a brillar como un árbol de Navidad, y miles de personas de todo el mundo tienen la sensación de que al fin toda la familia está unida. Después de todo, todos tienen una historia que contar.