Ivan Moreira y la polémica suspensión condicional: “Me siento respaldado por la justicia, no he cometido delito”

Luego de la suspensión condicional del proceso en su contra por el caso Penta, el senador de la UDI, Iván Moreira, celebró la decisión del 8° Juzgado de Garantía tras el pago de 35 millones de pesos por la emisión de boletas ideológicamente falsas al mencionado holding empresarial para financiar su campaña el año 2013.

Al finalizar la audiencia que duró 15 minutos, Moreira dijo sentirse “respaldado por el sistema de justicia y la Corte Suprema porque no he cometido ningún delito y actué con la verdad”.

En este sentido, el legislador arremetió contra la prensa enfatizando que su familia y él ha pasado “4 años en la incertidumbre. En la prensa, algunos periodistas nos maltrataron, yo entiendo que el deber de la prensa es informar, pero no maltratar, injuriar no pertenece a la ética periodística de la que tanto se habla”.

“Yo estoy tranquilo y ha quedado claro que nuestro sistema funciona. Ha sido una pesadilla por la trayectoria que he tenido, me ha dolido en el alma estar en tela de juicio, pero lo único que quiero es abrazar a mi familia, a la gente que trabajó conmigo, a la gente que la defendí porque no tenían ninguna responsabilidad”, remarcó.

Por su parte, el abogado del senador, Gabriel Zaliasnik, dijo estar conforme con la resolución de la justicia, agregando que el legislador podrá retomar sus funciones en el parlamento a partir de mañana, tras ser desaforado por la Corte Suprema por este caso.

“Los tribunales y el Ministerio Público actuaron con objetividad(…) hoy se ha establecido judicialmente de lo que el señor Moreira señalaba”.

Respecto de la salida de la fiscalía de los abogados persecutores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena afirmó “algunos no leyeron con acuosidad necesaria el fallo de la Corte Suprema (…) creemos que los fiscales Gajardo y Norambuena treparon a un árbol muy alto del cual no sabían cómo bajar. Ellos en vez de aceptar el resultado de la Corte, aplicando principios de objetividad y buscar una salida alternativa, prefirieron renunciar, ensuciando la cancha”.