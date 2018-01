La "Súper Luna Azul de Sangre": así será el rarísimo fenómeno que se podrá apreciar desde este miércoles y esta es la forma de seguirlo en Chile

La noche de este 31 de enero los noctámbulos no sólo podrán celebrar un día más de verano: también tendrán la posibilidad de apreciar un extraño fenómeno natural que se da muy pocas veces en conjunto: la súper luna azul de sangre. ¿En qué consiste todo?

El astrónomo y profesor de la Universidad de Chile, Patricio Rojo, explica a Publimetro que en esta ocasión hay que dividir los conceptos: la Súper Luna, la Azul y la de Sangre.

Definiciones

"La 'Luna Azul' es en realidad una definición. No es un fenómeno, más que nada, es simplemente cómo se llama la luna cuando tiene luna llena dos veces en el mes", aclara el especialista. Es lo que se dará este 31 de enero y que también se dará el 1 de febrero. Afirma además que, al ser sólo una denominación "no es que la Luna se vaya a ver Azul".

Por otra parte, la Súper Luna es, para el científico, algo muy fácil de entender. "Esto se explica porque la Luna no está en una órbita circular, es excéntrica. Entonces este fenómeno se da cuando el Satélite Natural está más cerca de lo normal y además en luna llena. Porque en otras ocasiones está cerca pero es luna nueva. Entonces 'Súper Luna’ es cuando se conjugan estos dos elementos", aclara.

Para el ámbito de "lo de Sangre", el especialista asegura que también es fácil de explicar pues consiste en un eclipse del satélite natural. "Se trata cuando la Luna llena pasa por la zona en que el Planeta produce una sombra. Entonces como los rayos de luz que le van a llegar son los que rebotan con la Tierra, termina con un aspecto rojo, por eso es 'de Sangre"".

Dónde y cuándo verla

Según el profesor, los únicos chilenos que tendrán la suerte de ver el fenómeno completo sin moverse de casa son los habitantes de Isla de Pascua. Ello pues "la hora en que la Luna está en las sombras que proyecta la Tierra sólo duran un momento muy corto. Cuando sea de noche, en ese momento, la luna se va a ver en Rapa Nui pero no en Chile continental".

Pero no desanima a los compatriotas que viven en el resto del país. "Lo que podremos ver va a ser la Súper Luna Azul, que esa dura más días".

Aún así, cabe precisar que será la Nasa la agencia encargada de transmitir el fenómeno a través de una señal que pondrá a disposición en sus redes sociales como Facebook y Twitter.

Peligrosidad

La cultura popular indica que cuando la Luna está más cerca del planeta, las mareas sufren adulteración en sus niveles. ¿Ocurrirá lo mismo con la Súper Luna Azul de Sangre?

Para el especialista, la respuesta es un rotundo no. "Es un fenómeno en que coincidieron números, gravitacionalmente no cambia nada, la luna sigue en la misma órbita que dio un mes atrás. No hay absolutamente ningún otro efecto", sostiene.

El fenómeno "de Sangre" comienza este 31 de enero a las 07:51 de Chile continental (dos horas menos en Isla de Pascua) y finaliza tres horas después. Mientras tanto "la Super Luna Azul" se podrá ver hasta el 1 de febrero.