Ni siquiera probó un trozo: destruyó a pizzería por Facebook porque no tenía wifi y recibió la más épica respuesta del dueño del local

Las reseñas de los restoranes cada vez son más masivas en internet. Hay páginas especializadas para este tipo de críticas, hay aplicaciones para celulares y en los mismos fanpages de los locales los usuarios pueden comentar qué les parecieron los platos, la atención o la ubicación de los lugares.

Y justamente una mujer que acudió a la pizzería "La mula plateada" en la ciudad española de Madrid decidió efectuar su comentario sobre el recinto. Sin embargo, su opinión solamente tenía un punto: el internet.

Le puso dos estrellas de cinco como calificación, indicando que "no tiene wifi". La nota bajaba el promedio del local, que tiene un 4,6 que lo ubica entre los cinco mejores restoranes de este tipo en la capital hispana, por lo que el propietario le respondió de vuelta, pero de una manera bastante directa y burlona.

"Me acuerdo de usted perfectamente señora. Se acercó a preguntar si teníamos wifi. Le dijimos que no y se marchó sin siquiera probar ninguno de nuestros productos diciendo que se pasaría a comer más tarde. le respondimos educadamente que la esperábamos a usted y a su familia encantados. Nunca vino", señala el escrito.

"Aún así tienes los santísimos cojones de puntuarlos con dos estrellas sin siquiera haber probado nuestra comida. Su único argumento es ‘No tiene wifi’. No, no tenemos ‘wifi’, somos una pizzería, no un locutorio", agregó el hombre.

"No es usted más imbécil porque no se entrena dos veces a la semana. Si Google permitiera puntuar a gente como usted también le daría dos estrellas, no por tener wifi, si no por no tener cerebro", remató el dueño del local.

La publicación se viralizó rápidamente, logrando más de mil compartidos, dos mil likes y 800 comentarios en Facebook.