Bichi Fuertes, nuevo DT de Fernández Vial, apunta a la UC: "El objetivo es ése, he dejado un gran recuerdo"

“Ser técnico no es algo que me quite el sueño ni mucho menos, es bastante ingrato”, decía Esteban Fuertes en febrero del 2009 a El Gráfico Argentina. Sin embargo, cambió de parecer y tras un breve paso por la banca de Huracán Las Heras, del torneo Federal A, la tercera división transandina, acaba de convertirse en el nuevo entrenador de Fernández Vial, de la misma categoría del balompié nacional.

“Me tomé un cierto tiempo después de haberme retirado, en el 2012. Ya han pasado cinco años y la idea de seguir vinculado al fútbol nunca se me fue de la cabeza. La mejor manera es dirigir, así que le he tomado el gustito”, explica nueve años más tarde a El Gráfico Chile. En nuestro país, en el cual aterrizará este viernes, busca el despegue de su carrera como DT, como tantos compatriotas.

[INFORMACIÓN OFICIAL] Bienvenido Esteban "Bichi" Fuertes al Almirante! Presentamos a nuestro nuevo DT para la campaña 2018 del Aurinegro, éxito en el popular de la Octava Región! #VolvemosMásFuertes 🖤💛🖤💛🖤💛💪🏼 #YaVial pic.twitter.com/TbTsQeY5v4 — Fernández Vial (@Fernandezvial) January 27, 2018

¿Cómo se da tu llegada?

Me llamaron la semana pasada, cuando se enteraron de que el técnico que estaba (Felipe Cornejo) no iba a seguir. Se comunicaron conmigo y enseguida llegamos a un acuerdo.

¿Cuál es el vínculo?

Yo tengo muchos técnicos argentinos conocidos allá, amigos. A través de ellos llega el contacto, sabían de mis ganas de dirigir ahí.

¿Qué sabes del club?

Sé que es muy popular, de mucha convocatoria, un equipo que es grande para la categoría. Obviamente, la intención de los dirigentes y la mía es hacer que el club siga creciendo y que ocupe el lugar que se merece.

¿Pediste datos? ¿A quién?

Sí, a Martín Palermo, al Pato (Abbondanzieri), a Vitamina (Sánchez), al Patito Graff (DT de Coquimbo), mucha gente conocida y amigos me han pasado referencias de los jugadores y de los rivales, y de lo que significa el Vial. Obviamente, a mí me encanta el fútbol y me he informado muchísimo también.

¿Al Tati Buljubasich también?

Sí, también está Tati. Nos hemos encontrado en la Argentina y hablamos mucho. Jugamos juntos y él se ha radicado allá, así que me ha pasado muy buenas referencias.

¿Tu objetivo es el ascenso?

Sí, por supuesto, como el de los dirigentes. Me han hablado de eso, sabemos que tiene que ser un equipo protagonista. Apuntaremos a eso.

Defíneme al Bichi Fuertes DT, para que te conozcan.

Mirá, al ser delantero, siempre me han gustado los equipos ofensivos, pero también soy consciente de que depende de los jugadores que tenga. Trataremos de elegir futbolistas para armar un esquema muy ofensivo.

¿En qué entrenadores te ves reflejado?

He tenido técnicos de mucha jerarquía, como Basile, el Patón Bauza, el Tata Martino, te puedo nombrar un millón, pero en estilo, me encantaría parecerme un poquito, el 10 por ciento de lo que es, al Turco Mohamed.

A Pellegrini lo tuviste en River, ¿qué te aportó?

Manuel también, por supuesto, por eso te digo que tuve muchos técnicos consagrados a nivel mundial. Es un señor en todos los sentidos, no sólo para manejarse dentro de la cancha, sino también fuera.

Así como Mohamed, si tuvieras que seguir la huella de un técnico chileno, ¿quién sería?

Manuel Pellegrini, obviamente.

Pero es más equilibrado, quizá no tan ofensivo…

Es más equilibrado, pero es un técnico muy inteligente. Por algo le fue como le fue. Siempre trata de plantar bien a sus equipos y donde ha estado, con su estilo, le fue muy bien. En el fútbol chileno, no tiene comparación.

¿Te gustaría entrenar a la UC alguna vez?

Sí, por supuesto, el objetivo es ése. Yo sé que si me va bien a mí, le irá muy bien al Vial, van de la mano. Todos los técnicos, así como los jugadores, queremos crecer y llegar a lo más alto.

O sea, ¿tu objetivo es llegar a la UC?

Sí, por supuesto, porque he dejado un gran recuerdo. He recibido muchos mensajes de apoyo de la gente de Católica, de hinchas, y eso es lo que deja el fútbol. Uno puede pasar por muchos clubes y no dejar nada, pero cuando pasas sólo un tiempo, un año, como me pasó a mí, y puedes dejar algo, llega el reconocimiento.

Además, está el link con el Tati. Si te va bien, ya está la mitad del camino hecho…

Sí, pero bueno, uno sabe cómo es esto, no llegas por compromisos. Tengo que ir paso a paso escalando, quemando etapas, y ojalá el día de mañana me llegue esa posibilidad.