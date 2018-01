La apasionada discusión en Twitter que ni matemáticos ni ingenieros han logrado resolver: cuántos hoyos tienen las bombillas

Todo comenzó como una encuesta en Twitter el pasado 26 de enero, pero de a poco fue escalando y ha generado una apasionada discusión en la red social, involucrando a matemáticos o ingenieros, para tratar de resolver uno de los principales cuestionamientos de la vida: cuántos hoyos tiene una bombilla.

“Tuvimos una discusión fascinante sobre esto en el almuerzo, pero quiero saber de todos ustedes: las bombillas tienen uno o dos agujeros?” escribió el usuario de Twitter @jessdrawz, desatando inmediatamente la polémica.

We had a riveting discussion about this at lunch, but I want to hear from all of you: Does a straw have one or two holes?

— Jess Marfisi (@jessdrawz) January 26, 2018