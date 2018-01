Ley Sophia: el historial de delincuencia del presunto parricida al que le dictaron cinco meses de prisión mientras lo investigan

La Ley Sophia ya es tema nacional. Artistas, rostros de televisión y futbolistas han expresado en las redes sociales su visión respecto a endurecer las penas a abusadores sexuales de niños. Y todo parte por un caso en particular, el de la hija de Francisco Javier Ríos Ríos (26) quien habría fallecido presuntamente a manos de su papá.

El caso se registró en Puerto Montt y fue el Tribunal de Garantía de esa ciudad la entidad que decidió dictarle cinco meses de prisión preventiva a Ríos con el objetivo de investigar las figuras de parricidio y violencia intrafamiliar.

El dictamen inicial del tribunal desató la furia de aquellos que piden las penas más severas para quien resulte responsable del crimen de Sophia, quien al momento de su muerte tenía sólo un año y once meses de vida. Tanto así que una multitud exigía la pena de muerte para el imputado y, a gritos, exigían justicia inmediata.

Para Ríos, el presunto autor del delito, enfrentarse a tribunales no fue nuevo. Según indica La Opinión de Chiloé, el joven padre ya tendría un historial delictivo que incluye robo, hurto y golpizas a mujeres.

Según el medio regional, el primer caso se registró en diciembre de 2009, cuando entró a la fuerza a una casa ubicada en la población Navegado al Futuro 5 de Alerce Sur en Puerto Montt. El dueño estaba en casa y probablemente quería robar. En esa oportunidad fue detenido pero con el tiempo se habría ofrecido cerrar el caso porque la víctima, por temor, habría pedido cerrar la causa.

En marzo de 2012 habría robado licor de un supermercado y fue condenado a pagar 1 UTM por porte de arma blanca. No pagó y con el tiempo la sanción prescribió. En diciembre de ese mismo año lo detuvieron por golpear a su pareja pero recién en 2013 se le formalizó por lesiones menos grave y violencia intrafamiliar. Un mes más tarde, por razones que se desconocen, el caso quedó en nada. Todo apunta, según dice la publicación, a que la víctima quitó la denuncia, también por miedo.

En 2013 otro episodio de violencia intrafamiliar quedó registrado en el historial de Ríos. Ese año golpeó a otra mujer y la dejó en estado grave. Un año después recibió la condena de presidio menor en su grado mínimo pero le fue sustituida por remisión condicional de un año. Cumplió esta pena pero en calidad de "insatisfactoria".

En 2014 tiene varias causas: asalto con lesión a la víctima la que terminó apuñalada y acusación de abuso sexual interpuesta por una adolescente, ambas causas cerradas por el eventual retiro de las denuncias y porte de arma blanca en la vía pública que terminó con el pago de una multa de 1 UTM que no fue pagada.

En 2015 tiene otro caso de violencia intrafamiliar en contra de una nueva pareja, distintas a las anteriores, que habría terminado en nada.

Ya en junio de 2017 tiene otra denuncia en Carabineros donde se le acusa de mantener una relación con una menor de edad a quien habría maltratado física, sexual y sicológicamnete.

Es a causa de esta detención que varias personas están pidiendo el regreso de la pena de muerte en Chile, que fue abolida en 2001. Es el caso de ex vocalista de Saiko, Denisse Malebrán, quien a través de Twitter indicó que "la ley debe aplicarse para seres humanos. Este monstruo no lo es. Pena de muerte / ejecución para violadores y asesinos de niños".

Más mesuradas son las declaraciones de otros rostros como el futbolista Gary Medel quien a través de la misma red social comentó "nada más terrible que atentar contra niños, que son los mas indefensos en toda sociedad. Mano dura para los culpables con cárcel efectiva".

Esa misma línea es la que recoge Claudio Bravo, capitán de la selección chilena de fútbol. "No más maltratos, no más niños muertos", escribió el futbolista.

Las ley debe aplicarse para seres humanos. Este monstruo no lo es. Pena de muerte/ejecución para violadores y asesinos de niños. El día que se restablezca para estos casos, vamos a ver si van a desatar sus "impulsos" con tanta liviandad. #JusticiaParaSophia https://t.co/n0EGEsfzmk

Somos los responsables de nuestros niños. Quererlos, amarlos, respetarlos y educarlos es nuestra misión.

Como padre me pongo en la piel de muchas familias que día a día sufren con estos actos inhumanos.

No más maltratos, No más niños muertos.#LeySophia

Que triste realidad 😢 pic.twitter.com/G1jNxcFPjw

— Claudio Bravo Muñoz (@C1audioBravo) January 30, 2018