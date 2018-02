Felipe Flores piensa en grande: "Quiero retomar mi nivel y a mitad de año volver a Colo Colo"

Los últimos días han sido un vaivén de emociones para el delantero Felipe Flores. No sólo porque tras seis meses de inactividad decidió volver a nuestro país y firmar por Deportes Antofagasta, sino que también porque en el inicio del Campeonato Nacional 2018 se enfrentará a Colo Colo, el primer amor en la vida deportiva del jugador de 31 años.

A pesar de que faltan algunos días para que juegue el encuentro, Flores imagina una y otra vez el partido; el recibimiento de la hinchada, el abrazo con sus ex compañeros y la manera de sacarse la marca de la dura defensa alba.

"Es un partido que me genera sentimientos encontrados, por el cariño que le tengo al club. Pero hoy en día dependo de otra institución y desde el pitazo inicial trataré de hacer lo mejor posible para que el equipo pueda ganar. Será un partido bien difícil, Colo Colo es un gran rival, pero si tengo la oportunidad de hacer un gol o de jugármela toda, lo haré", reconoce al otro lado del teléfono Flores, quien apunta que ha estado trabajando en doble jornada para poder llegar en buena forma al partido ante los albos el próximo sábado a las 12:00 hrs.

Durante los años que Felipe defendió la camiseta alba marcó 29 tantos, por lo que en la previa del partido saca a relucir su discurso políticamente correcto y sostiene que "soy hincha del club. Si tengo la posibilidad de hacer un gol, no creo que lo celebre por el cariño y el agradecimiento al que me dio las herramientas para llegar al fútbol profesional".

Flores jugará con la camiseta 17 en Antofagasta / Reproducción

Durante la entrevista con El Gráfico Chile, Felipe Flores repite una y otra vez la importancia que tuvo su último torneo en Colo Colo para poder cumplir su sueño y jugar en el extranjero. El destino en el 2015 fue México, donde a pesar de sus buenas intenciones, tuvo un discreto paso por Tijuana y Veracruz donde solo sumó 13 partidos entre los dos equipos.

"Uno va con la expectativa de quedarse mucho tiempo allá, pero desgraciadamente al técnico que me llevó a mitad de torneo lo echaron y el otro no me tenía contemplado. Tomé la decisión de volver a Chile para agarrar nuevamente la confianza que tenía cuando salí de Colo Colo a México. Quiero retomar mi nivel, y si Dios quiere, a mitad de año poder regresar a Colo Colo", lanzó sin anestesia Flores quien se ilusiona con volver al Monumental durante el receso del Mundial.

Aunque a pesar de sus ganas e intenciones de utilizar a los Pumas como trampolín, el delantero nacional sabe que su regreso a Macul no solo depende de sus ganas y la cláusula de salida que tiene en junio. "La gente en Instagram siempre me pregunta cuándo voy a volver a jugar por Colo Colo, pero también depende de los dirigentes, del técnico. Pero por eso yo tomé la decisión de venir para acá; sé que si hago buena campaña acá en Antofagasta la posibilidad de volver a Colo Colo puede estar vigente", sostiene el atacante desde la Segunda Región.

Con 31 años a cuestas, Flores quiere escribir un nuevo capítulo en su carrera. Por lo mismo sostiene que los malos momentos que vivió en México, debido a la falta de continuidad, no lo hicieron bajar los brazos.

"Nunca pensé en el retiro. Cuando llegué de México me llamaron como cinco o seis equipos chilenos y a todos los dije que no, que muchas gracias, porque mi intención era seguir en el extranjero. Decidí esperar tres meses más y enfocarme para agarrar un buen equipo acá. En ningún momento se me ocurrió retirarme, tengo 31 años y recién quiero retirarme a los 36. Me queda mucho", afirma con total convicción el denominado hombre de los goles importantes.