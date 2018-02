"El feminismo es un cáncer de esta sociedad": la profunda reflexión de Daniella Chávez que dividió a Twitter

"Yo soy mujer, chica Playboy, trabajo con mi imagen y sensualidad, gracias a eso me va bien en la vida, lo elegí por voluntad y derecho propio". Estas palabras son parte de una reflexión que realizó en Twitter Daniella Chávez en torno al feminismo.

La modelo nacional profundizó sus ideas en la mencionada red social, dando a conocer el siguiente pensamiento: "El Feminismo es un cáncer de esta sociedad, se quejan que no hay oportunidades para mujeres y son ellas mismas que quieren prohibir toda actividad de chicas que supuestamente van en contra de sus falsos principios".

"El feminismo dura hasta que la chica es sexy y llama la atención", enfatizó la hincha de O'Higgins.

De igual manera, Chávez remarcó que ella "quizás (sea) un objeto sexual, pero para mí los hombres son mi objeto, yo doy gracias a Dios que soy de su gusto y eso lo uso a mi favor!!".

Las palabras de la modelo generó una división de comentarios entre los tuiteros, entre quienes apoyaron sus dichos o los que los rechazaron.

https://twitter.com/daniellachavezc/status/959097209156456449

Para terminar, a mi me han insultado mucho por mi trabajo, por mis fotos y por todo, jamás he visto a las feministas defendiéndome, quizás por qué son ellas mismas las que me están insultando!

— Daniella Chavez (@daniellachavezc) February 1, 2018