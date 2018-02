Otro round: Gobierno anuncia nuevas pericias por "Operación Huracán" y se enfrenta a la Fiscalía que quiere cerrarla

Un nuevo capítulo está sumando la crisis tras la "Operación Huracán": mientras la Fiscalía estaría pidiendo el cierre de esas diligencias tras acusar a Carabineros de manipular las pruebas, el Gobierno insistió en que hay materias pendientes por lo tanto se requiere mantener abierta tal investigación.

Así al menos lo informó la ministra Secretaria General de Gobierno, Paula Narváez, quien declaró que "se ha solicitado nuevas pericias"

"Esas solicitudes se han hecho a Fiscalía y Fiscalía ha dicho que no son necesarias, no están de acuerdo, no las ha acogido. También el Ministerio del Interior ha planteado la solicitud de estas pericias al Tribunal de Garantía. Nosotros esperamos que en la audiencia del 9 de febrero haya un pronunciamiento de parte del tribunal. El Ministerio del Interior ha solicitado el no sobreseimiento de esta causas", indicó la vocera de Gobierno.

Origen de la operación

En ese sentido, también reiteró que es necesario aclarar tanto el tema de las manipulación de pruebas, las filtraciones, pero también el caso que origina toda la investigación y que trata con la quema de camiones registradas en la Región de La Araucanía.

"Creemos que es importante tener claridad respecto de todas las aristas de esta causa, primero en la causa madre, el ataque incendiario, y en todas las aristas que se han derivado. Esa claridad es fundamental para el correcto funcionamiento de las instituciones y para la fe pública", sostuvo Narvéz.

Cabe señalar que a causa de esta investigación ocho comuneros de origen mapuche terminaron detenidos, entre ellos Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM).