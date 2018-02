El hombre que puso en panne al Transantiago cuestiona al Gobierno: "¿Por qué están tan apurados en dejar amarrado el negocio?"

Traer buses eléctricos y de alto estándar era una de las ideas que estaba en carpetas del Ministerio de Transportes con la licitación del Transantiago. La idea era firmar los contratos antes del fin del Gobierno pero todo se frenó cuando Luis Vargas puso un recurso de amparo en contra del proceso. ¿Cómo ocurrió?

Según el empresario de Transanber S.A., hay dos puntos que estaban planteados de tal manera de favorecer a los actuales operadores que era necesario estampar un recurso en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc). Fue por eso que se ordenó detener la licitación.

"Cuando se abrió el concurso, para nosotros esto era un muy bien negocio y compramos las bases. Contratamos una empresa para analizar las bases. Esta empresa nos indica que hay dos cláusulas que son leoninas", confiesa el empresario que actualmente opera 256 buses que conectan Santiago con San Bernardo.

Cláusulas

Gentileza / Luis Vargas

En la licitación estaban en concurso las unidades 1, 4, 6, 7, 8 y 9. Las compañías chilenas que postularon nunca se toparon: Metbus postuló a la 1, Redbus a la 6 y a la 8, STP a la 4 y a la 7 y Vule a la 9.

A Vargas esto le pareció extraño y, por lo mismo, realiza una fuerte acusación. "Esto partió en 2006 cuando Juan Pinto (Metbus) y Jorge Gómez (STP) hicieron un acuerdo fuera de la Ley que yo presenté al tribunal. Ellos se pusieron de acuerdo con un contrato pero ahora, otra vez no se toparon. ¿Por qué no pensar que lo hicieron de nuevo", precisa.

"Tengo un antecedente que ellos dos y Manuel Navarrete se unieron para postular a unidades de negocio sin toparse. Hoy pasa lo mismo, ninguno se topa, ¡mire qué curioso!", agrega.

La otra arista del recurso dice relación con los terminales. Explica que, según las bases, el ganador debe comprarlos a la empresa que se va. Eso es lo que le molesta. "Los terminales no son del Gobierno. Entonces, para mí es irrisorio que las bases me pidan que los terminales yo tenga que adjudicármelos, porque me pueden cobrar lo que ellos quieran y si no tengo para pagarlo, ¿quedo sin la posibilidad de ganarme la licitación?".

Política

Vagas se relacionó con las micros amarillas al pertenecer a la Asociación Gremial Metropolitana de Transportes de Pasajeros y hoy se define como "apolítico". No obstante, tiene varias críticas a la actual administración. De hecho, siembra la duda respecto al urgencia de fechas de licitación. "¿Por qué están tan apurados por dejar amarrado el negocio antes que llegue el nuevo Gobierno?", cuestiona.

"Yo no he hablado mucho con la ministra Paola Tapia, sólo una vez en que me recibió. Yo me pregunto, ¿qué ha hecho ella por mejorar las bases? ¿Las estudiaron, las vieron? Cómo no se van a dar cuenta que (los resultados) van con nombre y apellido. Es cosa de verla y analizar los dos puntos que mencioné", declara Vargas apuntando a que se buscaría beneficiar a las compañías ya existentes.

Sobre la posición del Consejo de Defensa del Estado (CDE) para defender al Ministerio, asegura estar tranquilo. "La ministra va a contraargumentar. Pero yo voy a seguir con los antecedentes que tengo. Me quedan 20 días para presentar más antecedentes, aunque pienso que voy a ir antes. Esta es una pelea larga, no es corta. Voy a apelar este jueves y voy a demostrar que al menos tengo todas las condiciones para seguir en el proceso", sentencia el empresario microbusero.