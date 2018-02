Un Superclásico para el olvido, una pelea a combos con un compañero: El agitado 2017 de Insaurralde que selló su salida de Boca

El primer semestre de 2017 de Juan Manuel Insaurralde en Boca Juniors fue para el olvido, a tal punto que terminó por marcar su salida del conjunto Xeneize.

La historia que había comenzado en 2010 tras llegar desde Newell’s y luego en 2015 tras un regreso desde el Spartak de Moscú, comenzó a desmoronarse en enero del año pasado en medio de un Superclásico de verano.

Esa noche en Mar del Plata, Insaurralde protagonizó una fuerte pelea con jugadores de River Plate. El Chaco vio la tarjeta roja junto a su compañero Darío Benedetto y al “millonario” Sebastián Driussi por los incidentes. Fue 2-0 para el conjunto "banda sangre”.

No pasó ni un mes, cuando Insaurralde se vio involucrado en otro incidente. Esta vez, durante una práctica protagonizó un duro altercado con su compañero Jonathan Silva, donde una simple discusión en la cancha subió de tono y llegó a las manos. Horas después ofreció una conferencia de prensa para calmar las aguas y pedir las disculpas correspondientes.

"Fue una situación muy incómoda, asumí mi responsabilidad pero tengo excelente relación y no me considero una persona conflictiva, ya me van a ir conociendo. Eso fue algo aislado donde me equivoqué como todo ser humano pero eso ya pasó y no repercutió en mi carrera”, reconoció en su llegada al Monumental.

Insaurralde mantuvo la titularidad sin problemas durante el primer semestre hasta que llegó el fatídico Superclásico frente a River Plate en la Bombonera. Aquella tarde, el Chaco fue de lo más bajo en la zaga de Guillermo Barros Schelotto.

De hecho, el uno a uno de Clarín no tuvo piedad con su rendimiento al que calificó con nota 4. "Padeció la pesadilla que representaron Alario y Driussi cada vez que encaraba hacia el área. Fiel a su estilo duro, fue amonestado rápido por una falta sin pelota a Driussi. No aportó la solvencia que Boca necesita atrás. Mucho menos consiguió calmar a Vergini”, aseguró el medio trasandino.

De ahí, Insaurralde jugó la fecha siguiente: 88 minutos frente a Newell’s antes de desaparecer del mapa. Perdió la titularidad de forma apabullante y apenas fue banca en otros encuentros, para luego jugar por la reserva de Boca. Su última vez en cancha fue frente a Rosario Central por la Superliga donde apenas jugó un minuto.

Este miércoles el defensor de 33 años fue presentado en el Monumental, asumiendo el deseo de reencontrarse con el fútbol. "Mi compromiso va a estar siempre con el club, con dedicación y como persona soy una persona simple, humilde y noble sobre todo”, tiró.