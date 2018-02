Hijo de Gustavo Cerati: "Soy gay y soy feliz"

El hijo del fallecido líder de Gustavo Cerati, Benito, utilizó su cuenta de Twitter para realizar una íntima confesión. "Hola. Soy Benito Cerati. Músico. Creador del proyecto Zero Kill, dos discos y un tercero en el camino. Soy feminista y lucho por la igualdad de género e inclusión de minorías. Soy gay y soy feliz", manifestó.

"No se preocupen. La heterosexualidad es solo una fase, están confundidos, ya se les pasará", agregó el joven de 24 años, quien cambió su usuario a @Vanity_Sexx.

Una confesión que vino acompañada con una reflexión sobre el machismo en la sociedad. "El maltrato y el abuso no viene del hombre ni tampoco tiene que ver con genitales, viene de ser machista que no significa ser hombre. También se puede ser masculino sin ser machista", escribió Benito Cerati.

La cantidad d comentario homófobo que he recibido desde ayer no tiene precedente. No hinchemos las bolas con la falsa idea de que ya todos aceptamos todo porque es una mentira.

