El crudo testimonio de la apoderada que estuvo a punto de abordar el bus junto a sus hijos: "Los niños que viajaron tenían un sueño"

Eran las 04:30 de la madrugada de este viernes cuando el celular de Macarena Anabalón Calderón sonó incesantemente. Pese a que se había acostado sólo hace unas horas, el aparato de igual forma interrumpió su sueño. Era una de las apoderadas de la Escuela de Fútbol de Colo Colo de Lo Boza, Quilicura, quien la llamaba para avisarle que el bus que ella misma había despachado a las 01:30 am se había volcado en Mendoza, Argentina.

"Me contactó para preguntarme si yo sabía algo más de los niños, porque esa apoderada se había quedado en Santiago y su hijo viajó solo", relató Anabalón, una de las coordinadoras del viaje.

Según relata a Publimetro, el viaje era el resultado de un año completo de trabajo. Rifas, completadas, partidos de fútbol entre otras actividades permitieron financiar en parte el traslado a Paraguay, que era el destino final de los pequeños. Para muchos era su primer viaje al extranjero pues los alumnos de la escuela de fútbol Lo Boza no están en una posición acomodada. De hecho, muchos de ellos no pudieron sumarse al viaje, que se realiza todos los años.

Se salvó

Gentileza / Macarena Anabalón

"Teníamos que completar 45 asientos, pero no todos podían. Entonces al final conseguimos que siete niños de la escuela viajaran más algunos invitados y sus apoderados. El director de la escuela, por su cuenta, Mario Roberto Olguín Mora, se contactó con gente de Lican Ray para completar los cupos. Al final conseguimos 33", relata Anabalón.

Afirma que eso, al principio, les aguó el panorama. "Con la empresa que siempre viajamos, nos dijeron que no podían llevar el bus con esa cantidad de gente, que teníamos que completar los 45. Nosotros le insistimos al director, que queríamos viajar y al final él se consiguió ese bus que nos permitió viajar con los 33", agrega. Cabe precisar que, informaciones preliminares, indican que en el bus viajaban 35 personas más miembros de la tripulación indentificados como Leonel Quiroga y Leonel Peña, ambos conductores.

Indica que ella se salvó por una cuestión del destino. Tiene dos hijos, ambos en la escuela. El menor de ellos no había recibido el permiso a tiempo de parte de su padre, por lo que no podía técnicamente atravesar la frontera. El mayor estaba confirmado hasta el lunes, día en que se enteró que uno de sus mejores amigos tampoco iba, entonces decidió no viajar.

"A los demás los fuimos a despedir a las 01:30. Iban todos contentos, sobre todos los niños, que tenían un sueño. Estaban todos felices, porque para muchos era la primera vez que viajaban. Yo tomé una sola foto (la que encabeza este artículo) pero ellos estaban alegres con el viaje", recuerda.

Condiciones del bus

Macarena afirma que el bus en el que viajaron los niños, físicamente, no aparentaba tener ninguna falla. "No estoy segura si acaso era una máquina Mercedes Benz, pero parecía. Si me preguntas, entre un bus de la Selección Chilena de Fútbol y este que fuimos a despedir, no había visualmente ninguna diferencia. Yo creo que el accidente debió haber sido causado por un problema en la conducción", reflexiona.

Contacto

Tras el accidente, afirma que ha tenido contacto con parte de los viajeros. Entre ellos se encuentran la apoderada Carolina Bona Delgado, los alumnos Victor Cabello Rozas,Vicente Rodrigo Torres Hernández y Jeremy Alonso Concha Jimenez y con su apoderada Triare Irene Jimenez Rodríguez.

Respecto al director, Mario Roberto Olguín Mora y el profesor Mario Alexander Olguin Araya aún no saben nada. Sobre los otros viajeros prefiere no pronunciarse pues la información es confusa.