Analistas destacan positivo Imacec: anotó mayor tasa de variación anual desde inicios de 2014

El Imacec de diciembre sorprendió al mercado al aumentar por sobre lo esperado y logrando un 2,6%. Estos buenos resultados muestran que la economía nacional está expandiéndose y va en dirección hacia un mayor crecimiento.

Antonio Acha, analista de economía y renta fija de Bice Inversiones, destaca la aceleración del componente no minero en el indicador. "(El) crecimiento de la actividad (total y no minero) en términos desestacionalizados registró en el mes de diciembre su mayor tasa de variación anual desde inicios del año 2014. Adicionalmente, al mirar el comportamiento tendencial de éste (tres meses móviles), el indicador acumula ya ocho meses consecutivos de mejora, dando cuenta de una sólida tendencia para la actividad".

Respecto del Producto Interno Bruto (PIB) a publicarse en marzo, Acha proyecta que "se ubicaría en torno al 1,5%".

"Para el presente año, de mantenerse el entorno macroeconómico favorable a nivel internacional, seguimos esperando un crecimiento de 3,0% para la actividad local, con el riesgo de corrección al alza en la medida que sigamos observando una positiva dinámica interna", resalta Acha. En esto coincide José Giraz, gerente general de Alpari Chile, ya que "si continúa el auge del cobre y el crecimiento económico mundial, esperamos que Chile cierre el presente año con un crecimiento cercano al 2,8% – 3%".

No tan positivas fueron las cifras del indicador minero, el que, si bien repuntó durante el segundo semestre,"según cifras oficiales, experimentó en 2017 un retroceso de la actividad del 0,9%", explica Giraz.

"Para el 2018, apuntamos a que el cobre cotice entre los US$ 2.90 y US$ 3.00 por libra, esto no solamente daría un impulso importante a la economía, sino que también permitirá que el sector revierta el retroceso del 2017", concluyó el ejecutivo de Alpari.