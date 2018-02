Mujer que acusa aborto por agresión de carabinera: "Voy a llegar a las últimas consecuencias"

Recién saliendo del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, María Paz Cajas conversó con Publimetro sobre el proceso de formalización del caso que en 2016 puso en el ojo público la violencia policial.

Según narra Cajas, fue agredida por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros tras defender a un grupo de estudiantes. Las acciones conllevaron en su violenta detención, y posterior inmovilización en el suelo.

De acuerdo a María Paz, la suboficial de Carabineros, Tiare Vergara Torres, le propició una patada en la zona vaginal provocando el aborto del feto que llevaba cinco semanas en su vientre.

La investigación tiene un plazo de 60 días que podrían ampliarse si alguna de las partes lo pidieran. Mientras se investiga, la suboficial Vergara no permanecerá en prisión preventiva y, a pesar de los antecedentes, la Fiscalía decidió entregarle sólo arraigo nacional.

Al otro lado de la vereda, María Paz Cajas, casi después de dos años del hecho cuenta su experiencia en el caso, del que salió "un poco nerviosa, recién asimilando todo lo sucedido".

¿Qué te parece el resultado?

Por un parte siento que es un avance que mi caso haya pasado a justicia ordinaria pero por otro lado siento que aquí faltó hacer parte a la institución. Ella es funcionaria de una institución que dice proteger a los más débiles, en este caso no sucede, como en muchos casos.

Yo me quedo conforme en esta primera instancia, pero voy a llegar a las últimas consecuencias y pedir justicia y reparación como corresponde. Esto no debería quedar así. Con mi abogada vamos a llegar hasta el final

¿Cómo fue para ti volver a ver a Vergara?

No hay día en que no me acuerde de su cara. Verla ahí fue muy potente, he estado muy nerviosa porque jamás había estado en una situación así, es bastante fuerte. Ella estaba tranquila, serena, quizás no siente culpa.

¿Qué te motivó llevar adelante el juicio?

Yo creo en la justicia, a pesar de todo. Creo que hay que denunciar estos hechos que no son aislados. La institución tiene que hacerse cargo de los funcionarios y ojalá nosotros saber los protocolos que los carabineros ocupan.

Fuiste detenida por defender a estudiantes ¿Qué te llevó a hacerlo?

Soy mamá y si mi hija hubiera estado ahí yo hubiera querido que la defendieran. Yo soy cristiana y participo en una comunidad que se llama Cristo Liberador en Villa Francia. Y lo que hice fue preguntarme qué haría Jesús en mi lugar. Creo que si no hubiera intervenido hubiese tenido un cargo de consciencia gigante. Ojalá muchos más denuncien la violencia policial