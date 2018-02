Artesanías de Chile vuelve por tercer año a importante feria de Nueva York

Más de nueve mil expositores de más de 80 países llegan cada año a la feria New York Now, y Chile no es la excepción. Por tercer año consecutivo, nuestro paíse e sparte de esta actividad que finaliza mañana en pleno centro de Manhattan.

“Gracias a la ayuda de ProChile, a través de la adjudicación de fondos del concurso Industrias, estamos participando por tercera vez en la NY Now, como siempre en el pabellón Artisan Resource, espacio dedicado exclusivamente a proveedores y productores de tangibles artesanales o hechos a mano. Este es uno de los eventos comerciales más concurridos de los Estados Unidos, donde en cada edición la visitan más de 24.000 compradores de distintas áreas”, destaca Josefina Berliner Duque, directora ejecutiva de Fundación Artesanías de Chile.

Por su parte, Mauricio Banchieri, director comercial de ProChile en Nueva York, señaló que “el trabajo realizado en los últimos tres años (de Artesanías de Chile) junto a ProChile, ha demostrado tener resultados concretos en la exportación no tradicional de artesanías que le han permitido un desarrollo sustentable a la fundación.”

El año pasado, después del evento las ventas al mercado norteamericano aumentaron 20% y se iniciaron negociaciones con más de diez importadoras estadounidenses, lo que permite pensar que este mercado ofrece importantes oportunidades comerciales en la compra de artesanía tradicional nacional.

Así lo afirma el director comercial de ProChile en Nueva York cuando señala que “es una feria que sus retornos esperados van en directa relación a la constancia de participar en ella y tiene una reputación excelente como centro generador de oportunidades y negocios”. Además, “la demanda por artesanía Latinoamericana, de materiales nobles (tradicionales) es bien valorada y está en ascenso”, puntualizó Banchieri.

Más allá de los innegables beneficios monetarios, los encargados aseguran que la presencia en la NY Now facilita un mejor entendimiento del mercado norteamericano y sus dinámicas, ayudando a dirigir los esfuerzos de forma más estratégica y productiva.