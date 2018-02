La última idea de Jeff Bezos: trabajadores de Amazon podrían usar pulsera rastreadora

A los trabajadores de Amazon les ha tocado más de una vez probar los nuevos productos y servicios antes que salgan a la venta. Sin embargo, esta vez los colaboradores no están muy contentos.

Es que la compañía de Jeff Bezos obtuvo permiso de dos patentes para desarrollar una pulsera inalámbrica que monitorée los movimientos de sus trabajadores al interior de los almacenes de logística. El objetivo es que los empleados tengan mayor facilidad para encontrar los productos a través de vibraciones.

Por supuesto, la empresa argumenta que esto podría aumentar la productividad, pero quienes tendrán que usarla no opinan lo mismo.

“Innovación no es esclavitud”, decían los carteles que unos empleados italianos portaban en protesta con el posible uso de este producto, lo que fue apoyado por parlamentarios de este país.

Cabe recordar que Amazon no tiene buena reputación respecto al clima laboral y varios ex empleados han acusado altos niveles de estrés al interior de la compañía.

Usar la tecnología a su favor

Amazon destaca por ser una de las empresas tecnológicas más importantes del mundo. Sus constantes innovaciones la mantienen dentro de las más vanguardistas.

El mes pasado fue la primera en abrir una tienda sin la necesidad de personas que atiendan en las cajas y un tiempo atrás incluso comenzó a aplicar drones como método de transporte para sus despachos.

“Sin embargo, las nuevas tecnologías no pueden estar exentas de control, pues aun cuando sus ventajas resultan indiscutibles, debe resguardarse que éstas no resulten vulneratorias de los derechos más esenciales de los trabajadores”, comenta Javier Bermeosolo, legal manager de Randstad.

¿Cómo sería la llegada de esta medida a Chile? El ejecutivo explica que “más allá de la legalidad o no de la pulsera e independiente que se compruebe su eficiencia en términos de productividad, para implementar un control de este tipo, se requeriría un proceso previo de concientización sobre nuevas tecnologías, pues hoy se percibe con cierto temor la llegada de nuevas tecnologías al mundo del trabajo”.