Durante 2017 exportaciones de vino chileno crecen gracias a Brasil y China

Durante 2017 las exportaciones de vino chileno crecieron 3,7% en volumen, hasta los 869,7 millones de litros, y 8,8% en valor, totalizando 1.850,3 millones de dólares.

La Asociación de Vinos de Chile informó que esta alza es atribuible al buen desempeño que mostraron mercados como Brasil y China.

"El desempeño del vino embotellado refuerza la tendencia positiva que se venía observando en los últimos años, en tanto constituye la tasa de crecimiento anual más alta desde 201", dice el informe.

Por producto, en vino embotellado logró un alza en las exportaciones de 5,8% en volumen y 6,4% en valor, alcanzando US$ 1,604.5 millones y 57.2 millones de cajas. El espumante, en tanto, creció 6,8% en volumen, 7% en valor, alcanzó 605,1 mil cajas y US$ 21,9 millones. El granel, por su parte, aumentó 3% en volumen, 27,5% en valor.

Los destinos más destacados por sus incrementos fueron China (creció 29,3% en vol. y 30,1% en valor), Brasil (16,8% y 18,9%) y Japón (13,1% y 11,7%). Reino Unido, en cambio, registra la mayor caída de 8% en vol. y -9.3% en valor. Estados Unidos, en tanto, el segundo entre los principales mercados de envíos chilenos acumuló una baja de -5.2% en vol. y -8.1% en valor. De esta forma, China se mantuvo por segundo año consecutivo en el primer lugar, con US$ 254 millones y 8.2 millones de cajas, seguido por EEUU, Japón y Brasil.

“Nuestro objetivo es consolidarnos como el productor número uno de vinos premium, sustentables y diversos del nuevo mundo, promoviendo la denominación de origen y contribuyendo al desarrollo del sector. Para ello hemos trazado un plan sólido y sustentable, con la finalidad de lograr un posicionamiento premium, incrementar el precio promedio y aumentar la penetración y el consumo de vinos premium (US$ 60 FOB/caja y más). Todo esto enfocado en nuestros mercados prioritarios: China, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Reino Unido”, explicó Mario Pablo Silva, presidente de Vinos de Chile.

Los segmentos que más crecieron el año pasado fueron los vinos por sobre los 60 dólares la caja (el promedio está en US$ 105,6/caja) y los de entre US$ 20 y US$ 30/caja.