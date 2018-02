El incierto panorama de las bolsas en el mundo

Al parecer, el fin de semana no fue reponedor para Wall Street. Comenzó la semana arrastrando al resto de las bolsas a nivel mundial en lo que se denominó un “lunes negro”. Sin embargo, esta montaña rusa de subidas y caidas continuó ayer y se espera que se mantenga por, al menos, esta semana.

Ayer las bolsas asiáticas cerraron con desplome que superó 5%, mientras que las europeas y la chilena alcanzaron a estabilizarse. En el caso del Ipsa (agrupación de las 40 acciones más importantes de nuestro país) retrocedió apenas 0,6%, lejos del 1,62% que cayó el lunes.

¿Qué pasó? Varios factores se conjugaron causando incertidumbre en los papeles transables. “La razón principal es el temor al final de la política monetaria expansiva que la FED comenzó en 2009 en la crisis subprime”, dice César Valencia, analista de Alpari Research & Analysis.

El analista explica que “las tasas excesivamente bajas estimularon el crecimiento de la economía estadounidense y tras el buen año 2017, ya se prenden las alarmas del buen desempeño para 2018 (…) Un mayor poder adquisitivo por parte de las personas conlleva a un mayor gasto, lo que presiona al alza los precios debido a una mayor demanda”.

Otro factor es que la Bolsa de Estados Unidos llevaba ocho años de ganancias. “Era una corrección a la baja que muchos esperaban hace tiempo, por lo tanto, incluso, podría decirse que es sana y necesaria”, sostiene Sergio Tricio, gerente general de Ruvix.

Mientras el llamado “índice del miedo” (VIX) continúe al alza, las turbulencias no cesarán. Hasta ayer se mantenía en niveles de 50 puntos. Mientras “no baje cerca del nivel 20, las fuertes ventas no se terminarán y podemos continuar viendo mayores caídas en todas las bolsas del mundo en el corto plazo”, asegura Valencia.

Debido a esta abrupta corrección, la Bolsa de Estados Unidos perdió todo lo que había ganado este año. Sin embargo, el analista de Alpari dice que, “a pesar de esto, las perspectivas para el resto del año continúan positivas debido, principalmente, a la entrada en vigencia de la reforma fiscal de Donald Trump que bajará los impuestos corporativos del 35% a 21%, por lo tanto, se espera que las utilidades de las compañías aumenten, reflejándose en los resultados que permitirán valorizarse de mejor manera en la Bolsa”,

Respecto a cómo estas reacciones impactarán en los fondos de pensiones, que el año pasaron registraron su mejor rentabiliad en siete años (ver nota relacionada), Tricio explica que “en esta oportunidad se han visto bastante afectados los fondos más riesgosos, lo que se verá reflejado en los valores cuota del jueves y viernes. Evaluaciones preliminares anticipan que todo lo ganado en enero, se habría perdido entre el viernes y hoy (ayer) martes”.