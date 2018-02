Alcalde de Licantén y recompensa de Farkas: "Valoro la intención pero esos fondos podrían usarse para arrendar drones"

El alcalde de Licantén, Marcelo Fernández (IND), se refirió este jueves a la recompensa que ofreció Leonardo Farkas para quien encuentre a Emmelyn Canales Vidal (11), perdida desde el sábado pasado en los bosques de esa comuna, ubicada al interior de la Región del Maule. La autoridad comunal valoró el origen de la iniciativa pero no la forma, pues lo que le genera ruido es el destino en el que usarán los recursos.

"Yo me voy a quedar con las buena voluntad de Leonardo Farkas respecto a aportar en este caso, pero no comparto el para el para qué", dijo en conversación con Publimetro. Agregó que "el hecho de incentivar la llegada de gente extraña, rostros desconocidos, a la zona de búsqueda podría generar, si ello efectivamente se da, un problema en un procedimiento", afirmó.

Drones y tecnología

Gentileza / Municipalidad de Licantén

Insistiendo en que no critica a Farkas, el alcalde detalla que se debiera perfilar mejor la ayuda propuesta por el filántropo. "Sin abusar de su confianza, esa cantidad importante de recursos podría usarse de otra manera. Por ejemplo, alguien donó un globo aeroestático para agilizar la búsqueda y esa no es la única tecnología. Drones nocturnos, por decir. Yo insisto, valoro la intención pero esos fondos podrían usarse para tener tecnología, esos drones para operar en la noche por ejemplo. Si no se pueden comprar, quizás arrendar esos equipos", precisó el alcalde.

Cabe mencionar que, tal como indica la autoridad comunal, este jueves el Grupo de Operaciones Policiales Especiales (Gope) de Carabineros indicó que durante la noche se descartaron dos puntos de búsqueda gracias a la ayuda del globo aeroestático.

Búsqueda in situ

Otro de los puntos que al alcalde le producen ruido es que la gente extraña se sume para la búsqueda in situ. "Sabemos que todos quieren colaborar. Nosotros mismos como municipio estamos haciéndolo. Entonces el aporte que puede hacer la ciudadanía es cuidar que ese sitio del suceso no se altere más, que no entren ahí. Hay que decir que ambas policías tienen el área controlada y entre los cuerpos que trabajan ahí son personas que son de la zona, que conocen el bosque".

Asimismo aclaró que "si la oferta de Farkas está destinada a que la gente, en sus propias regiones, o zonas, sin que lleguen a Licantén, puedan aportar algún tipo de información, mucho mejor. Eso permitiría cubrir un área más grande ".

Cabe mencionar que Emmelyn lleva perdida desde el sábado y la única pista de la cual se ha tenido espacio es el hallazgo de restos de comida y fecas, que se dio el pasado miércoles.