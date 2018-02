Caso Paula Díaz: parlamentarios se abren a discutir sobre legislación de la eutanasia

"Todo me quema, ni siquiera mi mamita me puede abrazar. El roce de la ropa cuando me tapan, la ropa misma, el pelo, todo me quema", así de dramático es el testimonio de Paula Díaz, una joven de 19 años oriunda de Talca que a principios de este mes pidió a la Presidenta Michelle Bachelet que le permitiera practicar una eutanasia.

La joven padece de una enfermedad degenerativa cuyo pronóstico aún no está claro. No obstante, según indica, los dolores son tan agudos que prefiere no continuar con su vida. Por lo mismo, su familia comenzó una campaña bajo el lema #JusticiaParaPaula, con la que piden legislar sobre la posibilidad de la eutanasia.

Abiertos a discutir

El senador Guido Girardi (PPD) aseguró que como tema "lo vamos a reponer en la comisión de Salud del Senado, porque nos parece que es importante que estos temas se debatan, ya no son temas tabúes, son temas que tienen que ver con derechos humanos".

Pero no fue el único. En conversación con Publimetro, el diputado Vlado Mirosevic (Partido Liberal) aclaró que hizo algo más práctico y que, en octubre de 2014, propuso un proyecto de ley para entregar el derecho de la eutanasia incluso en menores de edad.

"Es bastante polémico, pero cualquier sociedad civilizada tiene que tener un espacio de autonomía de las personas, donde el Estado no tenga ningún de derecho de decidir sobre alguien. Que sea la persona quien pueda decidir, ante una enfermedad terminal, si quiere continuar con el tratamiento o bien, terminar con su vida de manera digna", agrega.

Detalla que el proyecto contempla "un equipo médico que debe revisar los requisitos para aceptar y practicar la eutanasia, con un diagnóstico médico válido. En el caso de un menor de edad, esto debe darse con el consentimiento de su tutor legal, además respetando la voluntad del afectado".

Algo similar es lo que propone la diputada Karla Rubilar, doctora y miembro de la Comisión de Salud de la Cámara. "Ya pasaron los tiempos de los temas tabués que no se pueden debatir en el Congreso Nacional. El caso de Paula Díaz es un llamado dramático no sólo a la Presidenta sino que a los legisladores para enfrentar los temas y analizar los argumentos si acaso las personas tienen derecho a tomar decisiones sobre su propia vida", señala.

En cambio, el senador Francisco Cahuán (RN) se opone rotundamente al plan pues, a su juicio "Chile Vamos tiene un compromiso con la defensa de vida desde la concepción hasta la muerte natural".

En ese sentido, agregó que "la eutanasia no está contemplada en el programa de Gobierno, muy por el contrario, la defensa de la vida es piedra angular, el derecho madre de todos los demás derechos".

El caso de Paula

La solicitud de Paula Díaz a la Presidenta Bachelet se materializó el pasado 1 de febrero a través de Twitter, con un testimonio donde pide "con todas mis fuerzas, que me venga a ver".

"Le suplico que me de la eutanasia porque ya no soporto mi cuerpo, no soporto no poder apoyarlo, mi cuerpo está desgarrado, ninguna parte puedo apoyar que no me duela o no se rompa, ¿cómo no pueden entender?", precisa la joven.

No obstante, esta no es la única solicitud hecha a las autoridades. Ya el pasado 5 de diciembre, María Cecilia Ahumada, madre de la joven, envió una carta al Senado pidiendo una medida similar. "Mi hija exige descanso, pide una inyección que la duerma para siempre", escribió en esa oportunidad.