"Antorcha": las contradicciones sobre el software detrás de la Operación Huracán

Alex Smith Leay, es ingeniero agrícola y forestal (posee ambas carreras). En Carabineros se le llama “el profesor”. Es la persona que diseñó y desarrolló el software “Antorcha” que supuestamente intercepta conversaciones de WhatsApp y Telegram. La legitimidad de esta herramienta es parte de lo que se cuestiona en torno a la polémica "Operación Huracán".

En su declaración, el ingeniero señaló que venía trabajando hace tiempo con Carabineros, a través de la figura de la "ley de inteligencia". Y de hecho, "Antorcha" no sería el único software que desarrolló para la institución.

¿Hizo o no hizo más software?

El "hacker" Alex Smith. / Aton

“En relación con las aplicaciones, la primera que desarrollamos fue para el manejo de la base de datos de los blancos investigativos", dijo Smith durante su declaración. Explicó que diseñó un modelo de base de datos relacional con la herramienta Microsoft Access, con el objetivo de ordenar la información y facilitar las consultas.

Sin embargo, su declaración tiene algunas contradicciones y esa es la primera. Al llegar al final de su relato señala "no he creado otras aplicaciones para Carabineros. Yo no puedo patentar estas aplicaciones porque podrían ser mal utilizadas". ¿Y esto?

¿Estaba o no estaba autorizada la intervención?

Un punto clave es que la autorización judicial que dio la Corte de Apelaciones de Temuco bajo la Ley de Inteligencia no autorizaba diligencias para infectar o intervenir correos electrónicos. Smith asegura que para Operación Huracán si.

Sobre las capacidades del software, "el profesor" señala que "la aplicación era desarrollada sólo por mí, y que los funcionarios de Carabineros simplemente me indicaban qué era lo que necesitaban". Pero luego el informático autodidacta señala que el software puede capturar sólo texto. ¿Cómo se obtuvieron las imágenes entonces? Las pruebas consideran cerca de 130.

¿Podía o no podía capturar imágenes en ese momento?

También lo explica, con un relato bastante sinuoso. “El sistema fue evolucionando y fue denominado “Antorcha”, inicialmente capturaba solo el “texto” (…) Yo la diseñé y la entregué conforme a lo que me solicitaron y eso fue mejorando con el tiempo". No explica "cómo mejoró". ¿Él le dio esa nueva capacidad? ¿Cuándo?

De hecho, señala que “la versión de “Antorcha” que se utilizó en la operación Huracán fue la primera y comenzó a utilizarse en agosto de 2017”. Las posteriores versiones (3 más) y que supuestamente otorgarían nuevas funciones habrían sido desarrolladas después.

"No tuve contacto con los teléfonos" + "reparé en que algunos equipos no fueron puestos en modo avión"

Otra de las contradicciones de Smith se relaciona con su grado de conocimiento sobre el caso. "Mi participación en la Operación Huracán se produjo luego de las detenciones. Antes de esa fecha me dediqué a monitorear las redes por fuentes abiertas y a desarrollar la aplicación que permitía la creación del espejo de los blancos investigativos", señala. "Pero en esta labor no tenía conciencia de que se estaba preparando una operación, esa no era mi labor (…) yo no participé en las pericias. No tuve contacto con los teléfonos. Tampoco operé ningún equipo. Mi labor sólo fue de asesoría", señaló.

Pese a señalar que "no tuvo contacto con ningún teléfono", más adelante señala que tras las detenciones del líder de la CAM “observé los equipos telefónicos cuando llegaron. Recuerdo uno con la pantalla quebrada. Recuerdo haber percibido cierto desorden y reparé en que algunos equipos no fueron puestos en modo avión. Ello pudo causar consecuencias, como por ejemplo, que se actualicen las conversaciones del teléfono. Me percaté de esta situación pues algunos teléfonos sonaban, lo que daba a entender de no haber actuado desde el principio”. ¿Cómo se percató de que estaban en modo avión si "no tuvo contacto" con los teléfonos?